INFORTUNI SUL LAVORO, GALLERA: SITUAZIONE DI EMERGENZA, 16 MILIONI IN 2 ANNI PER PREVENZIONE. DA GOVERNO TROPPA INDIFFERENZA

Milano, 31 agosto 2019 "Le morti sul lavoro sono diventate

un’emergenza nazionale. In tema di prevenzione, la Regione

Lombardia ha investito in due anni 16 milioni di euro

provenienti dalle sanzioni e messo a punto un Piano d’azione

minuzioso. Il Governo non puo’ piu’ rimanere indifferente, servono

deroghe ai vincoli di spesa sulle assunzioni di personale

specializzato, imposti centralmente”.

E’ questo l’allarme lanciato dall’assessore al Welfare della

Regione Lombardia, Giulio Gallera, sul tema degli incidenti

mortali sul lavoro.

RISORSE E CONTROLLI: L’IMPEGNO DI REGIONE LOMBARDIA – “Nel 2018

le ATS hanno compiuto 29.000 ispezioni – spiega Gallera –

superando anche le indicazioni stabilite a livello nazionale

nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza. Lo scorso anno

abbiamo investito 8,2 milioni di euro provenienti dalle sanzioni

amministrative comminate durante i controlli. Queste risorse,

ripartite per ATS, hanno permesso di assumere 39 tecnici della

prevenzione. Tuttavia, la natura del contratto a tempo

determinato rappresenta un limite e non incentivo per chi

intende partecipare ai concorsi. Servirebbe dunque una deroga

nazionale da parte del Governo per sterilizzare i tetti di spesa

per il personale assunto nel settore della prevenzione. A fronte

di questa nostra costante e ripetuta richiesta, finora da Roma

hanno alzato le spalle”.

“Abbiamo avviato campagne mirate nei territori – prosegue

Gallera – al fine di monitorare le tipologie del rischio e

strutturare azioni del formazione e di prevenzione specifiche e

mirate. Quest’anno investiremo altri 8,6 milioni provenienti

dalle sanzioni del 2018 per potenziare gli interventi, i

controlli e le misure da adottare”.

L’INTERVENTO NELLE SCUOLE – “L’opera di formazione parte dal

mondo scolastico – sottolinea l’assessore – perche’ la cultura

della prevenzione diventi un messaggio ben chiaro nel bagaglio

personale dei nostri studenti e futuri lavoratori. Per questo

abbiamo avviato campagne di sensibilizzazione accurate e

capillari”.

NEI PROSSIMO GIORNI SARA’ CONVOCATA CABINA DI REGIA – “Nei

prossimi giorni – conclude Gallera – d’accordo con il presidente

Fontana, convocheremo una riunione straordinaria della Cabina di

Regia appositamente costituita per condividere, monitorare e

indirizzare gli interventi di prevenzione degli infortuni sul

lavoro. La cabina e’ composta dai rappresentanti della Regione,

delle associazioni datoriali e sindacali con le quali il

rapporto e’ sempre attivo, costante e propositivo”.

