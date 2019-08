(mi-Lorenteggio.com) Opera, 31 agosto 2019 – Nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la Strada Mirasole, per un incidente tra più veicoli, nel quale sono state coinvolte 7 persone, alcune ferite in codice verde, oltre a tre ambulanze e due automediche, è atterrato anche l’elisoccorso. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Opera, che sta compiendo tutti i rilievi del sinistro per accertarne l’esatta dinamica.

V. A.