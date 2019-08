Patrimoniale ? – Le dichiarazioni dei politici e gli effetti pratici delle politiche

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 31 agosto 2019 – Dichiarazione del presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici:

« In merito alle rassicurazioni dei politici riguardanti la non introduzione di una nuova tassazione patrimoniale, va detto che escludere una nuova tassa patrimoniale non e’ sufficiente a tranquillizzare gli italiani.

Basterebbe infatti inasprire le aliquote o i metodi di applicazione dei tributi gia’ esistenti, aventi natura di prelievo patrimoniale, per ottenere questo effetto.

In particolare, si tratta dell’Imu/Tasi sugli immobili, della imposta sulle transazioni finanziarie, del sistema del ‘risparmiometro’ sui depositi bancari, dell’imposta di successione.

Per vigilare occorre, dunque, ‘monitorare’ particolarmente la sfera normativa e di applicazione di questi tributi. »

Redazione