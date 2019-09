Femminicidio a Milano: 59enne uccisa in casa

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 settembre 2019 – Stanotte, intorno alle ore 2.00, in un appartamento di un condominio di via San Giacomo, in zona Chiesa Rossa, la Poliza di Stato è intervenuta su richiesta del 118 e del 115, allertati dalla figlia della donna che non riusciva ad aprire la porta per rientrare in casa.

Una volta entrati nell’appartamento, i soccorritori e gli agenti della polizia hanno trovato la donna di 59 anni morta a causa delle diverse ferite dovute da arma da taglio.

Sul posto è giunta la Polizia Scientifica che ha compiuto tutti i rilievi dell’omicidio, mentre, gli agenti della Squadra Mobile hanno incominciato le indagini per risalire all’autore e al movente. Tra i sospettati, in primis, il marito, il quale è stato arrestato per tentato omicidio ai danni degli agenti della Volante che ha cercato di investire con l’auto.

L’uomo, che non viveva con la vittima, quando è arrivato sotto casa a bordo di una Citroen C3, alla vista dei poliziotti ha cercato di investirli. Gli agenti sono riusciti a schivare l’auto e l’hanno arrestato.



V. A.