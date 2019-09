Milano. Travolgono con suv motocilista e scappano, grave 34enne: caccia ai pirati

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 1 settembre 2019 – Ieri notte, intorno alle ore 23.30, in Viale Marche, all’incrocio con viale Zara, un Suv ha travolto una moto. Prima dell’arrivo dei soccorsi, che hanno trasportato il motociclista, un 34enne, all’ospedale Niguarda di Milano, in codice rosso, i due occupanti dell’auto, come hanno riferito alcuni testimoni, sono fuggiti a piedi senza prestare soccorso.

Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che oltre ad aver fatto tutti i rilievi del sinistro, ha incominciato le ricerche per risalire all’identità delle due persone fuggite e assicurarle alla giustizia. Molto utili saranno anche le immagini di videosorveglianza.

V. A.