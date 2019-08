Ottimi consensi del pubblico per la 4^ Edizione del Festival The Alps 2019 | Ponte di Legno – Temù

(mi-lorenteggio.com) Ponte di Legno, 1 settembre 2019 – Con la proiezione del film “Manaslu – Berg der Seelen”, che vede protagonista l’alpinista Hans Kammerlander, si chiude la 4^ Edizione del Festival The Alps, organizzata dall’Associazione Montagna Italia e dal Consorzio Ponte di Legno – Tonale.

Sette appuntamenti cinematografici Indoor e Outdoor che hanno visto una buona presenza di pubblico alla kermesse ai piedi dell’Adamello.

Si ringraziano i tanti Partner che hanno sostenuto e affiancato il Festival, in particolar modo il Consorzio Ponte di Legno – Tonale e Visit Brescia.

L’Organizzazione è già all’opera per una 5^ edizione ricca di emozioni e novità!

Redazione