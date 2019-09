Buccinasco. Giovedì 5 settembre la BucciNight

Buccinasco (2 settembre 2019) – Tutto pronto per la seconda edizione della BucciNight, corsa podistica non competitiva e aperta a tutti sulla distanza di 6 km (lungo un circuito di 2 km da ripetersi tre volte), organizzata dall’associazione VPevents Walk & Sport, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e la preziosa collaborazione della Polizia Locale e della Protezione Civile di Buccinasco.

Ritrovo (ore 19.30) e partenza (ore 20) saranno al Parco Spina Azzurra nel piazzale antistante la Biblioteca comunale: sotto i portici sarà possibile anche iscriversi la sera stessa della gara. Il costo è di 8 euro. VPevents donerà 1 euro di ogni iscrizione raccolta a favore della Missione Marziana per gli amici Nasi Rossi di AVS Veronica Sacchi). Speaker il prof. Giovanni Certomà.

Per iscriversi subito on line: https://www.endu.net/it/events/buccinight/entry/add oppure presso Verde Pisello (via Lodovico il Moro 9, Milano).

“Un’occasione per tutti, sportivi e famiglie – dichiara il sindaco Rino Pruiti – per ricominciare l’attività sportiva dopo le vacanze estive. Un modo per ricordare con gioia Edoardo Moroni, ufficiale di Polizia locale e vice coordinatore del Gruppo di Protezione Civile, scomparso lo scorso luglio. Proprio lo scorso anno, per la prima edizione, il suo supporto logistico aveva contribuito all’ottima riuscita dell’iniziativa”.

Giovedì 5 settembre, inoltre, a Buccinasco si torna anche a camminare in fitwalking, sempre con la A.s.d. VPevents guidata in questo caso dal coach Gigi Mastrangelo, istruttore e coach Federale Fidal, diplomato presso la scuola nazionale di fitwalking metodo Maurizio Damilano. Il fitwalking è la camminata sportiva piacevolissima, non traumatica, favorisce l’acquisizione e il mantenimento di un ottimo tono muscolare. Per informazioni e iscrizioni: mastrangelogigi@gmail.com – 345 9813174.

BUCCINIGHT, ATTENZIONE AI DIVIETI DALLE 18 ALLE 22

Sarà vietato il parcheggio:

– nello spazio antistante la biblioteca comunale, nel parcheggio di via Tiziano

– nel parcheggio di via Tiziano

– in via Marzabotto fino all’incrocio con via XXV Aprile

Chiuse al traffico:

– via Greppi (tratto Marzabotto-Fagnana)

– via Fagnana (metà carreggiata sino all’ingresso del piazzale della biblioteca)

– via Tiziano (metà carreggiata)

– via Marzabotto (metà carreggiata)