Buccinasco. Torna la festa del quartiere Robarello sabato 7 e domenica 8 settembre

Buccinasco (2 settembre 2019) – Dopo il grande successo dello scorso anno, torna la festa del quartiere Robarello sabato 7 e domenica 8 settembre, l’occasione per ritrovarsi, stare insieme e consolidare legami. Un programma fitto grazie all’impegno delle associazioni del territorio con il supporto del Servizio Cultura del Comune (nel dettaglio www.comune.buccinasco.mi.it). Balli, spettacoli per bambini, street food e tanto divertimento per tutti.

“Rievocare la Festa di Robarello – spiega l’assessore Mario Ciccarelli – lo scorso anno è stato molto importante per il quartiere e ha rappresentato l’inizio di un nuovo percorso insieme per favorire il coinvolgimento dei singoli cittadini e incoraggiare la socializzazione. Per questo abbiamo salutato con molto favore la costituzione del Comitato Robarello che in questi primi mesi di vita ha già promosso iniziative importanti favorendo la partecipazione attiva alla vita sociale”.

L’apertura della festa è prevista per le 19 di sabato 7 settembre con il saluto dell’Amministrazione comunale, a seguire l’esibizione dell’associazione Do Jang Rising Hwarang Taekwon-Do e poi street food e musica live. Dalle 20.30 lezioni gratuite di swing ed esibizioni a cura dell’asd Benny’s Band, alle 21.30 serata danzante con balli di gruppo e ballo liscio a cura dell’associazione Auser.

Domenica 8 settembre la festa si apre alle 15.30 con la sfilata per le vie del quartiere della Banda Civica “G. Verdi” e il concerto diretto dal Maestro Massimo Maltese. Alle 16 animazione e intrattenimento musicale con Alex Mesna, alle 17 spettacolo di circo cabaret con acrobatica, clownerie e giocoleria, alle 18 baby dance con l’ asd Benny’s Band, a seguire esibizioni di ballo e lezioni gratuite di swing a cura di Studio Larosa Dance. Dalle 19.30 apertura street food e dalle 20 serata latino americana con l’associazione Encanto Latino.

Durante la festa sarà possibile visitare la mostra fotografica e pittorica a cura della Comunità Riabilitativa ad Alta Intensità di via Emilia (CRA – Presidio San Carlo ASST Santi Paolo Carlo) e partecipare al laboratorio di libera espressione per sperimentare la magia dei colori condotto dalle arteterapeute Katia Baiocco (Artemizia) e Valeria Clementi (CRA).

