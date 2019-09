(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 2 settembre 2019 – Intorno alle ore 22.15 di ieri sera, in via Eugenio Curiel 2, al Q.re Lavagna, un bimbo di 2 anni insieme al papà di 34 anni sono stati investiti all’altezza della fermata ATM di fronte al capolinea della 64 da un veicolo. Soccorsi da un’automedica e da due ambulanze, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli di Milano. In corso di accertamento l’esatta dinamica dell’investimento.

V. A.