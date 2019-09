(mi-Lorenteggio.com) Laglio, 2 settembre 2019 – Un anziano oggi si è infortunato nei boschi sopra Laglio, in una zona impervia e non raggiungibile con i mezzi di soccorso. Raggiunto a piedi dai Vigili del Fuoco, dai Carabinieri e dal personale medico è stato portato a valle e portato in ospedale salvo.

V. A.