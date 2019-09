Milano. Tentano scippo sotto il Palazzo della Regione, cittadino li insegue: presi due gambiani

I ringraziamenti del Presidente della Regione Lombardia e dell’Assessore De Corato

(mi-lorenteggio.com) Milano, 02 settembre 2019 – “Desideriamo ringraziare gli uomini della nostra Vigilanza e quelli della Polizia di Stato per il tempestivo intervento che ha consentito di assicurare alla giustizia due delinquenti proprio davanti al Palazzo della Regione. Il ringraziamento piu’ grande va pero’ al cittadino che, inseguendoli, e’ risultato decisivo per l’arresto dei malviventi”. Cosi’ il presidente della Regione Lombardia, Attilio

Fontana e l’assessore alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione, Riccardo De Corato, commentano la notizia del

tentato scippo avvenuto in piazza Citta’ di Lombardia, davanti al Palazzo della Regione, da parte di due giovani gambiani ai danni di due cittadine settantenni entrambe ipovedenti.

“Prenderemo contatto con il cittadino che li ha inseguiti – concludono Fontana e De Corato – per ringraziarlo

personalmente”.

V. A.