MONZA, VICEPRESIDENTE F.SALA: ANCHE LA PROVINCIA NEL CONSORZIO VILLA REALE, OBIETTIVO E’ COORDINAMENTO COSTANTE

(mi-Lorenteggio.com) Monza, 2 settembre 2019 – “Vogliamo inserire la Provincia di

Monza e Brianza nel Consorzio Villa Reale e Parco di Monza

perche’ ci sia un coordinamento continuo e costante con tutte le

componenti per sviluppare sempre di piu’ un’area che comprende

anche il tempio della velocita’ che tutto il mondo ci invidia”.

Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala

durante la conferenza stampa della XVII edizione di ‘Ville

Aperte in Brianza’, nella sede della Provincia di Monza e

Brianza.

“‘Ville Aperte in Brianza’ – ha dichiarato il vicepresidente

Sala – rappresenta un’iniziativa straordinaria che permette ai

cittadini e ai turisti di visitare 150 siti pubblici e privati

di tutta la Brianza, dalla provincia di Monza a quello di Como,

Lecco e Varese fino a toccare comuni della Citta’ Metropolitana”.

“Regione Lombardia – ha proseguito il vicepresidente Sala –

vuole promuovere sempre di piu’ i suoi territori ed e’ per questo

che vogliamo promuovere ‘Ville Aperte in Brianza’ anche nel

corso dell’Expo Dubai 2020 all’interno del padiglione Italia”.

“Il turismo commerciale deve essere affiancato dal turismo

culturale e artistico e la nostra Brianza ha una serie di siti

di straordinaria bellezza che meritano di essere conosciuti e

visitati” ha aggiunto Fabrizio Sala che ha ricordato come “sia

fondamentale creare il ‘brand Brianza’ da esportare anche nelle

nostre missioni istituzionali e non, per dare lustro a un

territorio dal patrimonio artistico e culturale straordinario,

aprendo agli stranieri i nostri luoghi con eventi e iniziative speciali”.

Redazione