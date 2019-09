WALK & RUN A IL CENTRO DI ARESE SI CORRE LA 3^ EDIZIONE

Domenica 22 settembre, torna la manifestazione sportiva non competitiva organizzata da IL CENTRO, in collaborazione con Humanitas Medical Care Arese

L’edizione 2019 offre la possibilità di scegliere fra due percorsi non competitivi di 4 e 9 km, sia per adulti che bambini.

Non solo la corsa e la camminata come protagoniste. Humanitas Medical Care si trasferisce all’esterno de IL CENTRO di Arese, dando vita ad una vera e propria area dedicata alla salute con tante iniziative di prevenzione gratuite a cura di nutrizionisti, ortopedici, fisioterapisti e tanti altri specialisti.

Novità dell’edizione 2019? Due interessanti attività (gratuite), per sfidare i propri limiti e conoscersi meglio:

1. Climbing Area: alta 7 metri con 6 percorsi, scalabile fino 3 persone in contemporanea. Per tutti gli amanti degli sport estremi sarà presente una parete che darà la possibilità di provare il brivido dell’arrampicata sportiva in massima sicurezza.

2. Scopri Come Corri: grazie alla collaborazione dei brand di abbigliamento sportivo Asics e Game7 Athletics, sarà possibile eseguire uno speciale test per misurare il grado di pronazione dei propri piedi in fase di corsa: Asics e Game7 Athletics, insieme ad uno specialista di Humanitas Medical Care, saranno presenti per offrire consulenza e consigli su come correggere eventuali posture scorrette scegliendo, anche, la calzatura più adatta alle proprie esigenze

Iscriversi all’evento è semplicissimo: da lunedì 2 settembre si potrà registrarsi on line sul sito www.humanitas-care.it oppure recandosi personalmente presso Humanitas Medical Care situato al primo piano del mall di Arese. La quota di iscrizione[1] verrà interamente devoluta all’ Associazione Aresina Maisha Marefu Onlus (www.maishamarefu.org), che ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita di popolazioni fortemente svantaggiate.