14-15 settembre weekend di attività speciali con i Carabinieri al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

(mi-Lorenteggio.com) Milano 3 settembre 2019. Prosegue la collaborazione fra l’Arma dei Carabinieri e il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, con un nuovo weekend di attività speciali per i visitatori del Museo sabato 14 e domenica 15 settembre.

Tanti i fronti di impegno dei Carabinieri da scoprire in quest’occasione. Il Nucleo Radiomobile di Milano mostrerà ad esempio come funziona l’etilometro, con i Nas si scopriranno gli effetti indesiderati di cosmetici e tatuaggi mentre il Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Monza farà conoscere la banca dati dei beni sottratti illecitamente. Con il Comando per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi si vivranno esperienze sensoriali nel mondo vegetale, il Comando Forestale di Milano mostrerà come misura gli alberi, con il Nucleo CITES si scoprirà come fare acquisti che non danneggino le specie protette mentre i cani del Nucleo Cinofili di Casatenovo daranno dimostrazione delle loro abilità nello scovare gli esplosivi.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL WEEKEND 14-15 SETTEMBRE

Pronti a intervenire

Sabato e domenica | a ciclo continuo dalle 10 alle 18

Bambini da 9 anni e adulti | attività senza prenotazione

Cosa succede quando si guida in “stato di ebbrezza”? Come funziona un etilometro? Scopriamo l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, la Seat Leon, la Ducati Multistrada, la Jeep Grand Cherokee e la BMW RT1200, alcuni dei mezzi più avanzati usati dal Nucleo Radiomobile di Milano dei Carabinieri per il pronto intervento.

Dalla parte della salute

Sabato | a ciclo continuo dalle 14 alle 18. Domenica | a ciclo continuo dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Bambini da 9 anni e adulti | attività senza prenotazione

Parliamo di estetica, benessere e salute insieme ai N.A.S. (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità) dei Carabinieri. Scopriamo i possibili effetti di cosmetici, tatuaggi, farmaci e alimenti sul nostro corpo.

Tuteliamo il patrimonio culturale

Sabato | ore 15 e 17. Domenica | ore 11 e 15

Ragazzi da 14 anni e adulti | max 15 partecipanti + accompagnatori | attività su prenotazione su museoscienza.org

Incontriamo il Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale dei Carabinieri di Monza, anche chiamato “Carabinieri per l’Arte”, che si occupa di salvaguardare il patrimonio culturale nazionale. Conosciamo da vicino il lavoro di prevenzione e repressione dei reati che riguardano beni culturali e paesaggistici svolto anche attraverso la “Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, il più grande database che contiene informazioni sui beni italiani ed esteri da ricercare.

Biodiversa…mente. Fare, saper fare, saper essere

Sabato | a ciclo continuo dalle 14 alle 18. Domenica | a ciclo continuo dalle 10 alle 18

Bambini da 6 anni e adulti | attività senza prenotazione

Insieme al Comando per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi (Reparto Biodiversità di Verona) dei Carabinieri

viviamo esperienze sensoriali tra le specie forestali, ascoltiamo il battito degli alberi e scopriamo il mondo dei semi con i loro colori e profumi. Osserviamo gli insetti, vediamo come riescono a mimetizzarsi e realizziamo bombe di seme per rinverdire il pianeta.

Gli anni degli alberi

Domenica | ore 11, 12, 14, 16 e 17

Bambini da 6 anni e adulti | max 10 partecipanti + accompagnatori | attività su prenotazione su museoscienza.org

Come si misura un albero? Che cos’è un inventario forestale? Scopriamo con il Comando Forestale di Milano dei Carabinieri quali strumenti servono per misurare le dimensioni e l’età degli alberi.

Attenti all’estinzione

Domenica | a ciclo continuo dalle 12 alle 17

Bambini da 6 anni e adulti | attività senza prenotazione

Quali sono le specie animali e vegetali protette? Come si contrasta il loro traffico illegale? Conosciamo il Nucleo CITES dei Carabinieri e scopriamo cosa dobbiamo tenere a mente quando acquistiamo qualcosa.

Una valigia carica di…CITES

Domenica | ore 11 e 17

Bambini da 8 anni e adulti | attività su prenotazione su museoscienza.org

Cosa possiamo portare a casa dopo un viaggio in un paese esotico? Vestiamo i panni di Carabinieri Forestali del Nucleo CITES di Milano per verificare le merci che possono essere trasportate e aiutare a salvaguardare l’ambiente.

Non si abbaia, non si tocca!

Domenica | a ciclo continuo dalle 15.30 alle 18.30

Bambini da 6 anni e adulti | attività senza prenotazione

Assistiamo alla dimostrazione del Nucleo Carabinieri Cinofili di Casatenovo alle prese con il ritrovamento

di armi da fuoco. Grazie all’addestramento scopriamo come i cani riescono a segnalare la presenza di ordigni esplosivi senza abbaiare né toccare gli oggetti.

Tutte le attività sono incluse nel biglietto d’ingresso.