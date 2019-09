Bollate. Proposte autunnali della Biblioteca, tra novità e continuità

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 3 settembre 2019 – Con l’arrivo di settembre, riprendono le attività e le proposte della Biblioteca Comunale. Si va dal teatro, alle iniziative per i più piccoli, alle attività per il tempo libero. Vediamole nel dettaglio:

Invito a Teatro, è la rassegna di dodici spettacoli nei maggiori teatri Milanesi. I quattro proposti con la formula dell’abbonamento verranno presentati in Sala Conferenze giovedì 19 settembre alle ore 18 da Marta Comeglio, esperta del Piccolo Teatro.

Ecco gli spettacoli:

8 novembre – Rumori fuori scena, di M. Frayn e regia di V. Binasco;

24 gennaio 2020 – Misericordia, scritto e diretto da Emma Dante;

28 febbraio 2020 – La tragedia del vendicatore – di T. Middleton, regia di Donnellan;

27 marzo 2020 – Ditegli sempre di sì di E. De Filippo con la regia di R. Andò.

In calendario anche: a novembre, Open. La mia storia, tratto dall’autobiografia di Agassi; a gennaio, Teresa Mannino con Sento la terra girare; da ultimo, La Bibbia riveduta e scorretta al Teatro Manzoni con gli Oblivion.

In collaborazione con l’Azienda Speciale Csbno, proposte per il tempo libero, il benessere e la formazione, in partenza il 22 ottobre e già prenotabili:

La ricerca della felicità – Corso di mindfulness – docente Maria Antonietta Balzola;

Fotografia digitale base – docente Jordan Angelo Cozzi);

Inglese base.

Dal 21 novembre, Introduzione alla storia del cinema – docente Simone Soranna;

Dal 7 novembre, corsi di Spagnolo e Portoghese base (partenza 7 novembre);

Ritrovarsi: incontri per una terza età attiva rappresentano la novità dell’anno. Un calendario di incontri per imparare, laboratori autogestiti, letture a voce alta da parte delle bibliotecarie, e momenti ludici.

Si parte il 26 settembre, ore 16 con “Cellulare: questo sconosciuto”, incontro gratuito, per cui è necessario iscriversi.

Gruppo di Lettura, un momento di condivisione della dimensione tutta privata della lettura personale che ripartirà martedì 24 settembre alle ore 21, per scegliere i libri dell’anno.

Appuntamenti per i bambini: sabato 7 settembre lettura alla Casetta dei libri, al Parco centrale dal titolo: “Aiuto, scuola in arrivo!”; in preparazione alla serata dedicata ad Harry Potter del 31 ottobre i ragazzi del Servizio Civile leggeranno capitoli tratti dal primo volume della saga: primo incontro sabato 12 ottobre ore 10.30.

Redazione