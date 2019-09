Cesano Boscone. Scoppia tubatura in appartamento al Q.re Tessera, intervenuti i pompieri

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 3 settembre 2019 – Nel pomeriggio di oggi, per un guasto ad una tubatura in un edificio in kuliscioffal n. 16, dove c’è il mercato del lunedì, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in un appartamento sfitto al quarto piano con l’autoscala, e, poi, sono intervenuti i tecnici Aler per risolvere il grave guasto.

Nella notte, sempre, intorno alle ore 3.00, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per una rottura di un’autoclave nelle cantine del medesimo stabile impedendo l’ulteriore allagamento delle cantine.

V. A.