Corsico. Sorpresi a rubare su un’auto parcheggiata, due ladri inseguiti e arrestati

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 3 settembre 2019 – Stamane, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Corsico, durante una serie di controlli mirati e finalizzati alla repressione dei furti e dei reati predatori, giunti in via della via Liberazione, hanno arrestato in flagranza due italiani, uno classe ’58 e l’altro ’51, entrambi nullafacenti e censurati, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato su autovettura.

I militari li hanno sopresi all’interno di una Lancia Y in sosta. I due malviventi, dopo l’effrazione della la portiera del veicolo, si sono introdotti all’interno dell’abitacolo rubando vari effetti personali, dandosi, poi, a repentina fuga per le vie limitrofe.

Dopo esser stati inseguiti sono stati arrestati e portati nelle camere di sicurezza della caserma di via Repubblica dell’Ossola,in attesa celebrazione rito direttissimo.

V. A.