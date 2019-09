DALLA CHIESA, BOLOGNINI: IMPORTANTE RICORDARE OGNI ANNO CHI SI E’ SACRIFICATO E CHI LAVORA PER LA NOSTRA SICUREZZA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 03 settembre 2019 – “Carabinieri e rappresentanti delle

Forze dell’ordine danno la vita per noi, per la tutela

dell’ordine pubblico e vanno ricordati soprattutto in momenti

come questi”. Lo ha detto l’assessore alle Politiche sociali,

abitative e Disabilita’ Stefano Bolognini, che oggi ha

partecipato, in rappresentanza del presidente della Regione

Lombardia, Attilio Fontana, alla cerimonia di commemorazione a

Milano in occasione del 37° anniversario dell’assassinio del

generale Alberto dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti

Carraro e dell’agente Domenico Russo. “Ricordare ogni anno chi

si e’ sacrificato e ancora oggi lavora per garantire l’ordine

pubblico e’ importante – ha aggiunto Bolognini – attualizza il

messaggio e soprattutto fa sentire meno sole le persone che si

impegnano per la nostra sicurezza e la nostra democrazia”.

Redazione