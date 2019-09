GP MONZA, PRESIDENTE FONTANA: AUTODROMO E FORMULA 1 SONO E SARANNO SEMPRE NOSTRI PUNTI DI RIFERIMENTO

(mi-Lorenteggio.cm) Monza, 03 settembre 2019 – “Per la Regione Lombardia il Gran Premio

d’Italia e l’Autodromo di Monza erano, sono e saranno sempre

punti di riferimento da preservare e rendere, se possibile,

ancor piu’ competitivi. Ancora una volta il modello Lombardia

basato sul coinvolgimento diretto e sulla collaborazione di

tutti gli attori chiamati in causa, cosi’ come e’ successo per la

candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi 2026, si e’

dimostrato vincente”. Lo ha detto il presidente della Regione

Lombardia, Attilio Fontana intervenendo alla presentazione del

Gran Premio d’Italia di Formula 1 in programma a Monza da

venerdi’ a domenica alla quale erano present anche il vice

presidente Fabrizio Sala e l’assessore allo Sport e Giovani,

Martina Cambiaghi.

“L’attenzione agli investimenti – ha proseguito Fontana – e’

testimoniata da parte nostra anche dalla ‘Convenzione per la

concessione dell’Autodromo nazionale di Monza ad Aci’, in cui

Regione Lombardia ha concordato un comune e congiunto impegno a

realizzare lavori di adeguamento, nuove opere indispensabili per

la sicurezza o manutenzioni richieste in ottemperanza alle

prescrizioni delle autorita’ sportive e dalle normative”.

FAR VIVERE AUTODROMO E VALORIZZARE CONTRIBUTO PUBBLICO – “E’

obiettivo della Giunta regionale – ha detto ancora il

governatore – far vivere l’Autodromo e valorizzare l’importante

contributo pubblico, sostenendo – oltre al Gran Premio – tutte

le attivita’ compatibili con il Parco e le iniziative del

Consorzio che possano creare un legame profondo, costante e

diffuso con i cittadini”.

L’ACCORDO CON IL POLITECNICO DI MILANO – “L’impegno di Regione

Lombardia non si esaurisce con il supporto al Gran Premio – ha

continuato Fontana – e’ infatti attivo, per esempio, un accordo

con il Politecnico di Milano, dal valore complessivo di 2

milioni di euro di risorse regionali, per la creazione di

un’infrastruttura di ricerca e innovazione per la mobilita’

sostenibile, che prevede in particolare l’attivazione di un

simulatore dinamico di guida”.

UN SIMULATORE DI GUIDA NELLO STAND DELLA REGIONE IN AUTODROMO –

E un’anteprima del simulatore sara’ a disposizione degli

appassionati presso lo stand di Regione Lombardia in Autodromo

durante i giorni del Gran Premio.

AUTODROMO DIVENTI ANCHE LUOGO DI SPERIMENTAZIONE INNOVAZIONE

TECNOLOGICA – “La nostra intenzione – ha concluso Fontana – e’

quella di rendere l’Autodromo un luogo di sperimentazione

dell’innovazione tecnologica connessa alla ‘smart mobility’ e ai

sistemi di trasporto a guida autonoma. Il simulatore offrira’

alle aziende dell’automotive la possibilita’ di dimostrare, in

ambiente sicuro e in modo concreto, le potenzialita’ delle

proprie innovazioni prima di averle realizzate; inoltre

consentira’ di verificare l’interazione fra utenti della strada e

infrastrutture, prima che queste ultime siano costruite, con

studi sulla sicurezza della guida per disabili o anziani”.

300 BIGLIETTI PER I NEODIPLOMATI – Va ricordato che Regione

Lombardia ha voluto anche quest’anno premiare gli studenti

lombardi che hanno raggiunto il traguardo della maturita’

regalando ai neodiplomati 300 biglietti per le prove del 6

settembre.

Redazione