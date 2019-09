Incontri sulla legalità a Milano, Ravenna e Piacenza

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 settembre 2019 – Quattro incontri sui temi della legalità e del contrasto alle mafie in programma in questi giorni a Milano, Ravenna e Piacenza:

Martedì 3 settembre alle ore 21.30 sarò alla Festa Nazionale dell’Unità presso il Pala De André in Viale Europa 1 a Ravenna al dibattito “La corruzione alimenta le mafie. Quale politica per la legalità” in Sala Zaccagnini con Franco Roberti, Raffaele Cantone, Giuseppe Antoci, Anna Finocchiaro, Fabio Martini. Locandina»

Mercoledì 4 settembre alle ore 21.00 sarò allo Spazio Cielo della Festa dell’Unità di Milano presso l’ex Karma – Parco delle Rose in Via Fabio Massimo 36 (M3 fermata Porto di Mare) al dibattito “Stop alle mafie: come combatterle in Europa” Franco Roberti, Nando Dalla Chiesa, Martina Mazzeo, Claudia Peciotti. Locandina»

Domenica 8 settembre alle ore 18.30 sarò allo Spazio Mare della Festa dell’Unità di Milano presso l’ex Karma – Parco delle Rose in Via Fabio Massimo 36 (M3 fermata Porto di Mare) alla presentazione del libro di Attilio Bolzoni “Il padrino dell’antimafia. Una cronaca italiana sul potere infetto” con Rosy Bindi e Banca Stancarelli. Locandina»

Lunedì 9 Settembre alle ore 18.00 sarò al dibattito “Legalità e Giustizia. Le parole semplici di un Paese per bene: ritroviamole insieme” presso il Palazzo Nasalli Ghizzoli in Vicolo Serafini 12 a Piacenza con la giornalista Floriana Bulfon, il Segretario Provinciale del PD Piacentino Silvio Bisotti e Mattia Motta.

