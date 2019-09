Rousseau. Posizione M5S Gruppo Consiliare Regione Lombardia sul voto e dell’onorevole Stefania Mammì M5S

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 settembre 2019 – Dopo il voto degli elettori del Movimento Cinque Stelle, attraverso la piattaforma Rousseau, che ha dato il via libera alla nuova esperienza di Governo di Giuseppe Conte, ecco il commento del Gruppo Consiliare del M5S di Regione Lombardia: “Il voto di oggi dimostra chiaramente una grande prova di democrazia, il voto è sacro sempre, non esiste voto giusto o sbagliato, quindi rispettando questa regola la base si è espressa. La maggior parte del Movimento 5 Stelle con il voto, evidentemente, si identifica ancora una volta con la politica portata avanti dai portavoce. Ripartiamo con volontà di mantenere la nostra identità che vuole andare avanti a lavorare per il Paese. Nel nuovo Governo si porteranno avanti le nostre battaglie per gli italiani e in Lombardia continuiamo a lavorare a testa bassa senza dimenticare la nostra fiera opposizione alle giunte e ai governi del PD, coerentemente alla nostra storia le priorità rimangono i temi. Si lavorerà come abbiamo sempre fatto per l’ambiente, attraverso una politica green finalmente capace di guardare oltre gli interessi del breve periodo, attraverso il regionalismo differenziato per permettere alla Lombardia di diventare la locomotiva del Paese, l’introduzione del salario minimo garantito, contro i privilegi, attraverso il taglio dei parlamentari e per le infrastrutture, delle quali i cittadini potranno finalmente riappropriarsi”.

Ecco, il commento dell’ON. Stefania Mammì, deputata lombarda del Movimento 5 Stelle:

“Gli iscritti del Movimento 5 stelle, democraticamente, si sono espressi positivamente sulla nascita del nuovo governo con il 79% dei voti. Dobbiamo garantire stabilità al paese concentrandoci sui contenuti e sulle tante misure che gli italiani aspettano da tempo, come: il Salario Minimo Garantito, per ridare dignità ai lavoratori e limiti il fenomeno del dumping salariale; un “Green New Deal” che ponga al centro politiche di sviluppo sostenibile, che tutelino l’ambiente e il territorio e creino posti di lavoro nella green economy; ridurre drasticamente ogni forma di disuguaglianza sociale, territoriale e di genere introducendo misure a sostegno di famiglie e disabili, e introducendo una legge sulla parità di genere nelle retribuzioni. Per il Movimento 5 Stelle contano solo le cose da fare per gli italiani e sono felice che i nostri iscritti abbiano compreso lo sforzo che stiamo facendo per realizzare il nostro programma votato da 11 milioni di italiani”.

Redazione