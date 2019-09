Alla Statale il Primo Workshop internazionale dedicato alla Fibrosi Cistica nell’adulto

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 settembre 2019 – Nelle giornate del 5 e 6 settembre l’Università degli Studi di Milano ospiterà il Primo Workshop Internazionale dedicato alla Fibrosi Cistica dell’Adulto, iniziativa che – sino a poco tempo fa – sarebbe stata impensabile. Il congresso, patrocinato da Università Statale di Milano, LIFC (Lega Italiana Fibrosi Cistica), FFC (Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus), SIFC (Società Italiana di Fibrosi Cistica) e dalle maggiori Società Scientifiche e Associazioni Pazienti internazionali, riunisce i maggiori esperti mondiali in materia.

Nell’ultima decade, grazie ai progressi ottenuti in ambito diagnostico e di trattamento, l’aspettativa di vita per i pazienti affetti da fibrosi cistica è nettamente migliorata.

Alle ore 12.30 di giovedì 5 settembre il convegno si aprirà con i saluti del Prof. Francesco Blasi dell’Università degli Studi di Milano e di Matteo Marzotto, Presidente della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus.

Redazione