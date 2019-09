CARENZA MEDICI OSPEDALIERI – CARRETTA INTERROGA IN REGIONE

“SI APPLICHINO INCENTIVI ECONOMICI PER COLMARE LE MANCANZE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 settembre 2019 – Mancano e mancheranno medici ospedalieri e a dirlo sono le proiezioni dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane che prevede: nei prossimi 15 anni non verranno rimpiazzati a dovere. Si stima, infatti, che ci sarà un ricambio generazionale dei 56 mila medici del Servizio Sanitario Nazionale solo per il 75%, cioè 42 mila nuovi medici con un evidente buco di 14 mila unità.

“Oltre al dato nel medio/lungo periodo, che resta preoccupante ed urgente si uniscono i dati forniti dalle 8 Ats lombarde che ci confermano il numero elevato di medici che cesseranno l’attività per raggiungimento del limite d’età di 70 anni” commenta il Consigliere regionale Niccolò Carretta (Lombardi Civici Europeisti e Coordinatore Lista Gori) che in queste ore ha depositato un’interrogazione con risposta scritta all’Assessore Gallera.

Lo stesso Assessore, lo scorso 18 giugno, a seguito dell’approvazione del Decreto Calabria ha dichiarato che “senza nuove assunzioni, il sistema sanitario pubblico rischia il collasso”.

“Per questo – prosegue Carretta – ho presentato questa interrogazione: la situazione è grave e anche Regione Lombardia deve giocare la sua partita. L’ASST Lariana, per esempio, durante il periodo estivo ha adottato misure incentivanti per garantire personale medico nelle proprie strutture e se queste dovessero aver avuto esito positivo potremmo pensare ad incentivi economici per tutti quei medici che, all’interno del sistema lombardo, garantiscano turni aggiuntivi negli ospedali”.

Un’altra strada, opzionata dal Consigliere bergamasco e già presa in considerazione dall’Assessore sarebbe quella dell’utilizzo degli specializzandi, anche se – conclude Carretta – “Sono ben consapevole che la questione debba essere sbloccata anche e soprattutto a Roma, ma una misura di questo tipo potrebbe “mettere una toppa” ad un Sistema che già oggi fa parecchia fatica”.

Redazione