CONSORZIO ETVILLORESI/ IL PRESIDENTE ALESSANDRO FOLLI NEL CDA DELLA FONDAZIONE ENPAIA

Milano, 4 Settembre 2019 – Alessandro Folli, Presidente del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi ed di ANBI Lombardia, è stato designato dallo scorso 1 settembre quale componente dello S.N.E.B.I. – il Sindacato di impresa cui fanno riferimento i Consorzi aderenti all’Associazione nazionale ANBI, di cui, dallo scorso aprile, ricopre la Presidenza – nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione ENPAIA, l’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura. Numerosi gli auguri di un buon lavoro e le attestazioni di stima pervenute a Folli, che, esprimendo soddisfazione e ringraziando per la nuova nomina, ha assicurato il proseguimento del proprio impegno nell’interesse dei Consorzi di bonifica.

L’ENPAIA, sorta in virtù dell’accordo collettivo stipulato il 4 settembre 1936 dalle Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori agricoli e, dall’anno successivo, riconosciuta come Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati agricoli e forestali (CNAIAF), oggi Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, associa oltre 8.000 aziende per oltre 38.000 assicurati tra dirigenti, quadri e impiegati.

Correlati