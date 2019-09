Lissone – Sport & Sport: festa delle associazioni sportive in via don Minzoni

(mi-Lorenteggio.com) Lissone, 4 settembre 2019 – Ventinove associazioni sportive pronte a mettersi in mostra con esibizioni, dimostrazioni e presentazioni dei corsi. Come sempre, discipline conosciute e i cosiddetti “sport minori” saranno gli uni accanto agli altri, mettendo al centro i valori educativi oltre a quelli prettamente agonistici.

Domenica 15 settembre sarà la giornata dell’ormai consueto appuntamento con Sport & Sport, la grande festa delle associazioni e delle società sportive lissonesi, promosso dall’Amministrazione Comunale nell’ambito di Territori di Sport, il protocollo d’intesa sottoscritto nel 2014 da numerosi assessorati allo Sport della Provincia di Monza e Brianza.

L’undicesima edizione della manifestazione sarà contraddistinta dal consueto format consolidatosi nell’arco degli anni con un susseguirsi di dimostrazioni, esibizioni, stand informativi, mini-gare e la possibilità di provare – seppur per una breve durata di tempo – anche le discipline più insolite sotto l’attento sguardo di allenatori ed istruttori specializzati.

Via don Minzoni si conferma location dell’edizione 2019, con tante associazioni che troveranno poi spazio nelle adiacenti via Mariani, Largo Arturo Arosio e Largo Lea Garofalo dove potranno accogliere bambini e ragazzi e «introdurli» al loro mondo sportivo.

Dalle 10 alle 19, le associazioni saranno presenti con i propri associati e tesserati, distribuiranno materiale informativo e comunicheranno le modalità per iscriversi e prendere parte ai corsi, avvicinando così la popolazione alle realtà locali.

La manifestazione si aprirà alle 10 con “Partiamo di corsa”, una breve manifestazione podistica aperta a tutti a cura dell’Atletica Team Brianza.

A seguire, il via alla grande festa con l’apertura ufficiale di un Campo Multisport con parete d’arrampicata ad uso gratuito.

“Dalle varie arti marziali alle attività sportive praticate nelle palestre, dal calcio alla pallavolo e alla pallacanestro, Sport&Sport vuole essere un modo per avvicinare la popolazione lissonese alla variegata offerta sportiva che caratterizza da sempre la città di Lissone e si rivolge tanto ai bambini quanto agli adulti – dichiarano il sindaco Concettina Monguzzi e l’assessore allo Sport Renzo Perego – Per questo, oltre alle più tradizionali discipline, saranno presenti le tante attività praticate nelle palestre e i cosiddetti sport “di nicchia”, a cui sarà possibile avvicinarsi per curiosità scoprendo la passione che caratterizza chi le pratica”.

Queste le 29 associazioni che hanno confermato la loro presenza:

 ACADEMY DANCE & FITNESS

 A.S.C.O. PROMOTION

 ASSOCIAZIONE PALLACANESTRO LISSONE

 CAI LISSONE

 EVENTS DANZA ACQUA FITNESS

 FIREFIT LISSONE

 GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE

 GINNASTICA LIXIO

 G&T DANCE MOMA STUDIOS

 HAKA BIRBE

 JUDO CLUB LISSONE

 KARATE SHOTOKAN TRADIZIONALE

 KARATE WA YU KAI

 L’OASI KINESIOLOGIA

 LISSONE MTB

 LISSONE VOLLEY TEAM

 MC WELLNESS CLUB

 NEW SKATE LISSONE

 POLISPORTIVA CAMPAGNOLA DON BOSCO

 POLISPORTIVA TEAM BRIANZA

 POLISPORTIVA VIRTUS

 PRO LISSONE CALCIO

 PRO LISSONE GINNASTICA

 ROLLER MACHERIO

 SCACCHI 2000

 SOCIETA’ DI SCHERMIDORI

 SPORT CLUB MOBILI LISSONE

 VOVINAM VIET VO DAO

 YOUNG VOLLEY LISSONE