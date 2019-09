(mi-lorenteggio.com) Monza, 4 settembre 2019 – Un’autocisterna carica di azoto liquido si è ribaltata ieri sera mentre percorreva una rotonda lungo via Stucchi: terminato in piena notte dalle squadre NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) dei Vigili del fuoco il travaso della sostanza e la messa in sicurezza della sede stradale.

