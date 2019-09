Rho, conclusi i lavori “estivi” nelle scuole

Durante le vacanze realizzati in 4 edifici scolastici interventi per la manutenzione di solai e controsoffitti con il contributo di quasi 600mila euro del MIUR

(mi-lorenteggio.com) Rho, 4 settembre 2019 – Sta per suonare la prima campanella del nuovo anno scolastico e le scuole di Rho sono pronte ad accogliere gli studenti: sono infatti conclusi i lavori di manutenzione iniziati a giugno, proprio all’inizio della pausa estiva, in 4 edifici scolastici cittadini.

Gli interventi, che hanno riguardato la messa in sicurezza per il rischio di sfondellamento di solai e controsoffitti di 4 edifici scolastici, hanno ricevuto il finanziamento di 591.600 euro da parte del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), suddivisi tra scuola primaria “Anna Frank” di via Chiminello (193.100 euro), scuola primaria “Federici” di via Mazzo e scuola secondaria di 1° grado “Manzoni” di via Terrazzano (181.500 euro), scuola primaria “Gianni Rodari” di via Sartirana (143.500) e scuola primaria “Giuseppe Casati” di via Buozzi (73.500). Grazie a un finanziamento ministeriale straordinario di 170mila euro, derivante dal decreto Crescita, sono state anche sostitute le lampade con quelle a led alla scuola “Federici” e, nei prossimi mesi, saranno cambiati i serramenti in ferro della scuola primaria via Sartirana.

Dice il sindaco Pietro Romano: “Continua il nostro impegno per rendere più sicure e più belle le nostre scuole. Un impegno concreto al quale abbiamo destinato in questi anni molte delle risorse disponibili, consapevoli che l’investimento nelle scuole è un investimento nel nostro futuro. Colgo l’occasione per augurare a tutti i ragazzi ed alle loro insegnanti, un buon anno scolastico denso non solo di impegni ma anche di curiosità e di divertimento nel vivere insieme l’esperienza della scuola”.

“I lavori di quest’anno sono gli ultimi di una serie di interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, una priorità della nostra Giunta – dice l’assessore ai Lavori Pubblici, Maria Rita Vergani -. Nel 2017 e nel 2018 l’Amministrazione Comunale aveva investito oltre 1.250.000 euro, che si aggiungono ai 4 milioni 110mila euro stanziati dalla precedente Giunta Romano (un milione 300mila euro per manutenzione straordinaria e due milioni 800mila euro per la nuova scuola in via San Giorgio) I lavori sono stati eseguiti in seguito a perizie eseguite nel 2016 e 2017, secondo le tempistiche definite dalle Indagini Diagnostiche sugli Edifici Scolastici. Grazie ai finanziamenti concludiamo quindi i lavori programmati sul tema “rischio di sfondellamento””.

