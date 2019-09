SILI NIDO, ASSESSORE PIANI: AZZERATE RETTE CON GLI INVESTIMENTI DELLA REGIONE

DALLE 12 DI LUNEDI’ 23/9 AL VIA LE DOMANDE ONLINE PER NIDIGRATIS

(mi-Lorenteggio.com) “L’allarme lanciato dalle consigliere

regionali del Pd sugli asili nido in Lombardia non tiene conto

dei cospicui investimenti della Regione fatti sino ad oggi, e

soprattutto delle migliaia di famiglie alle quali, grazie sempre

a Regione Lombardia, sono state azzerate le rette degli asili”.

Lo dichiara l’assessore regionale – Politiche per la famiglia,

Genitorialita’ e Pari opportunita’, Silvia Piani.

REGIONE COPRIRA’ INTERA MISURA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 –

“Per l’anno in corso – ha aggiunto l’assessore – abbiamo

integrato, con risorse regionali, i fondi europei che non

bastavano a soddisfare le esigenze delle famiglie lombarde. E

dal prossimo anno scolastico 2020 – 2021, Regione Lombardia

sosterra’ integralmente con fondi propri i costi della misura. Si

tratta di circa 35 milioni di euro gia’ messi in bilancio”.

CONSIGLIERE REGIONALI NON CONSIDERANO INVESTIMENTI FATTI –

“Appare pertanto poco rispondente alla realta’ – ha evidenziato

Silvia Piani – l’accusa delle consigliere regionali. Le risorse,

come e’ noto, non sono certamente infinite e nella fase di

programmazione abbiamo deciso di puntare su quello che, a nostro

giudizio, e’ utile per i cittadini. Durante questo primo anno di

lavoro abbiamo ricevuto attestazioni di stima da migliaia di

famiglie che, grazie a questa misura, sono riuscite a soddisfare

bisogni importanti. Sono oltre 15000 infatti i nuclei familiari

che hanno avuto le rette azzerate per i nidi e micro-nidi

pubblici o privati ammessi, 500 i comuni lombardi che hanno

aderito ed oltre 1.000 le strutture coinvolte”.

LE SCADENZE PER NIDI GRATIS 2019-2020 – “Mi preme inoltre

ricordare – ha concluso l’assessore regionale – che per l’anno

in corso le domande per accedere a questa misura potranno essere

presentate dalle ore 12 di lunedi’ 23 settembre alle ore 12 di

venerdi’ 25 ottobre attraverso il sistema informativo Bandi

online, raggiungibile all’indirizzo www.bandi.servizirl.it.

Aggiungo che e’ possibile richiedere l’agevolazione per ognuno

dei propri figli iscritti al nido, presentando una domanda per

ogni figlio. L’elenco definitivo delle strutture ammesse alla

misura Nidi Gratis 2019-2020 sara’ consultabile sul sito di

Regione Lombardia e sul sito di Anci Lombardia, nei prossimi

giorni”.

