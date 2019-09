A BAREGGIO ARRIVANO I GIOCHI DELLA… GENTILEZZA!

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 5 settembre 2019 – Per una Bareggio più… gentile. La Giunta comunale guidata da Linda Colombo ha aderito alla “Giornata nazionale dei giochi della gentilezza”. Si tratta di una iniziativa organizzata a livello nazionale dall’associazione culturale “Cor et amor” per favorire il benessere e la crescita sociale.

E così il 22 settembre, nell’ambito della festa dello sport, il Comune allestirà un gazebo con un’urna all’interno della quale i cittadini potranno “pescare” delle buone azioni da mettere in pratica. “Sarà una giornata di festa con l’obiettivo, attraverso il gioco, di diffondere la cultura della gentilezza e della buona educazione tra i giovani ma non solo”, sottolinea il sindaco Colombo.

“Abbiamo aderito – aggiunge l’assessore alla Cultura Anna Lisa De Salvo – perché riteniamo sia una bella iniziativa per sensibilizzare soprattutto i ragazzi alle buone maniere. Oggi purtroppo alcuni valori come l’educazione e il rispetto vengono spesso dimenticati, anche dagli adulti. Da qui l’idea di organizzare quella che sarà una “lezione” di educazione civica divertente e simpatica”.

L’iniziativa è a costo zero per il Comune.

