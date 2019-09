CALCIO,FIRMATO ACCORDO ATALANTA-ATS BERGAMO PER DIFFUSIONE CORRETTI STILI VITA

GALLERA: COSI’ PIU’ FACILE RAGGIUNGERE GIOVANI

(mi-Lorenteggio.com) Bergamo, 5 settembre 2019 – “Oggi e’ un giorno importante per la

prevenzione della ludopatia, la promozione di stili di vita

corretti e dell’uso consapevole dei social media. L’accordo di

collaborazione che abbiamo siglato con ATS Bergamo e la societa’

Atalanta permettera’ di comunicare direttamente ai piu’ giovani

valori e messaggi importanti, utilizzando come veicolo di

diffusione un esempio tanto positivo e corretto nel mondo del

calcio in Italia e a livello internazionale”.

Lo ha detto ieri l’assessore al Welfare della Regione Lombardia,

Giulio Gallera, presso il Centro Sportivo Bortolotti

dell’Atalanta di Zingonia, in occasione della firma della

convenzione tra la societa’ calcistica e l’Agenzia di Tutela

della Salute di Bergamo per la promozione della salute. A

sottoscrivere l’accordo Massimo Giupponi, direttore di Ats

Bergamo, e Stefano Bonaccorso, responsabile delle attivita’ di

base di Atalanta B.C.

BONACCORSO: PRONTI A COLLABORARE SU DIVERSI FRONTI – “Il calcio

nasce nella testa finisce nei piedi e passa attraverso il cuore:

cio’ significa benessere fisico, mentale e socio-relazionale.

Siamo contenti – ha detto Bonaccorso – di dare il nostro

contributo all’azione di Ats Bergamo: ludopatie, sedentarieta’ e

utilizzo consapevole dei social sono i temi che ci stanno piu’ a

cuore. Lo sport di squadra ha come centro la collaborazione e

noi siamo pronti a fare la nostra parte”.

GIUPPONI: LA PREVENZIONE E’ ESSENZIALE “Atalanta sta vivendo una

fase eccezionale che vede un forte riconoscimento del territorio

in tutto quello che la riguarda. Per l’Agenzia di Tutela della

Salute – ha aggiunto Massimo Giupponi – la prevenzione e’ un tema

essenziale, anche in considerazione dell’impatto dei costi

sanitari sulle casse pubbliche. Trasmettere determinati messaggi

avendo Atalanta al nostro fianco ci consente di potenziare

enormemente il messaggio”.

La convenzione, esempio di partenariato pubblico e privato,

prima esperienza del genere per il sistema sanitario regionale,

vertera’ inizialmente su tre temi. Innanzitutto la diffusione

dell’app Moovin’ (che vede Ats Bergamo tra i promotori) e il suo

potenziamento, quindi la ludopatia (una vera e propria malattia

con pesanti ricadute sociali ed economiche) e infine la

diffusione di stili di vita e buone abitudini (punto di partenza

per una vita adulta e una vecchiaia sane).