Intrecci: Arte e Salute in Ospedale – 14 settembre Garbagnate Milanese

Rho, 1 settembre 2019

#labellezzacura: un sogno diventato realtà, un reparto ospedaliero cambia volto

Arte, relazioni di cura, cooperazione sociale e volontariato… il mix perfetto per trasformare un muro grigio di un reparto ospedaliero quale il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) in una bellissima tela su cui esprimersi insieme, propulsore di cambiamento per tutte le persone coinvolte. Grazie a “Creativa-mente” Art Project, Sabato 14 settembre alle 10.30, potrete conoscere i protagonisti di questa entusiasmante esperienza e vedere la bellissima opera conclusa!

L’opera corale è pronta per essere svelata ai cittadini, dopo circa 8 mesi di lavoro; la “tela” su cui è stata concepita è il muro di 20 x 8 metri che si affaccia sul giardino antistante le camere dei degenti del reparto S.P.D.C. del Presidio Ospedaliero di Garbagnate Milanese e gli “artisti” impegnati sono stati i pazienti e gli operatori del Reparto, insieme ad un folto gruppo di cittadini attivi e di volontari delle Associazioni IncontRho, Porte Sempre Aperte e Fare Diversamente e di studenti del Liceo Artistico L. Fontana di Arese; alla Direzione Artistica, l’artista terapista Elena Vidale.

“Creativa-mente” Art Project nasce dalla volontà condivisa tra ASST-Rhodense e le Cooperative Sociali di Rho Intrecci e Stripes di rendere il reparto S.P.D.C. di Garbagnate Milanese un luogo più accogliente e umano ma anche dalla convinzione che sia necessario prendersi cura e rendere più bello e vitale un luogo di comunità così importante quale l’Ospedale. Il filo conduttore dell’intervento è la creatività intesa come capacità della persona di essere viva e il più possibile se stessa e gli strumenti sono stati quelli delle arti terapie; sono stati così attivati due atelier artistici, uno a cadenza bisettimanale all’interno del reparto e uno settimanale, durato tre mesi, presso il Centro Civico Agorà di Arese.

Il dott. Marco Toscano, Direttore f.f. Struttura Complessa – U.O. Psichiatria Ospedaliera e Territoriale di ASST Rhodense, sottolinea il valore riabilitativo e l’ingaggio col territorio del progetto “nato con l’intento di permettere ai pazienti l’espressione di sé attraverso l’esperienza artistica, costantemente in bilico tra il momento terapeutico e la fruizione estetica. L’opera ha permesso di realizzare un processo di osmosi tra il mondo della psichiatria, non più rinchiuso tra le mura del reparto, e la società civile mossa da interesse, curiosità e coraggio. Un progetto quindi che ha visto una intesa ed entusiastica adesione da parte di tutti e che ha lasciato nella mente e nell’animo di ogni partecipante la gioia di aver contribuito. La salute passa anche attraverso l’esperienza del bello”.

#labellezzacura è infatti un’opera di comunità, finanziata dalla Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus col Bando “Sei dei nostri” e supportata da 110 cittadini donatori coinvolti nella campagna di crowdfunding e dall’Istituto di Ricerche di mercato Elma Research di Milano. Hanno partecipato fattivamente alla realizzazione del murales: 65 pazienti, 7 loro familiari, 23 volontari in reparto, 7 studenti in Alternanza Scuola Lavoro, 56 “volontari per un giorno” e diversi operatori ospedalieri, scolastici e sociali. Altri 200 cittadini hanno partecipato alle attività collaterali al progetto (workshop su arte e benessere, convegno “Città e Psiche”, incontri di sensibilizzazione nelle scuole, …) e sono previste in chiusura del progetto attività di ricerca

sul tema salute mentale e giovani, interventi di scambio e raccolta di idee con associazioni culturali e ospedaliere del territorio e due nuove opere in Ospedale a Passirana di Rho e in città, sempre a Rho.

Il murales in reparto sarà inaugurato in occasione del 4° Festival della Salute di ASST-Rhodense; sarà così possibile partecipare a eventi formativi e informativi e attività di prevenzione sul tema della Salute, a visite guidate nei reparti ospedalieri e a momenti di intrattenimento (sport, musica, cabaret, …).

La partecipazione all’inaugurazione è libera e gratuita; il ritrovo è davanti all’ingresso dell’Ospedale alle 10.00, per il taglio del nastro del Festival!

Redazione