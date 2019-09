CASE ALER MILANO, BOLOGNINI: EFFICACE AZIONE ARMA CARABINIERI E ISTITUZIONI PER RIPRISTINO LEGALITA’

PER LA PRIMA VOLTA DA 2012 IN CALO ALLOGGI OCCUPATI ABUSIVAMENTE

PULIZIA E BONIFICHE PER CANTINE E BOX RESTITUITI AI PROPRIETARI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 6 settembre 2019 – “Grazie all’Arma dei Carabinieri per

l’importante azione di ripristino della legalita’ nelle case Aler

di viale Fulvio Testi a Milano” . E’ il plauso espresso

dall’assessore Stefano Bolognini, titolare delle deleghe alle

Politiche sociali, abitative e disabilita’ in Giunta regionale

alle Forze dell’ordine intervenute oggi a Milano.

“In questi mesi con la Prefettura, con i Carabinieri, con le

Forze dell’ordine, con Aler – ha sottolineato l’assessore

Bolognini – Regione Lombardia ha iniziato un lavoro importante

di ripristino della legalita’ all’interno delle case Aler”.

“Per la prima volta dal 2012 – ha rimarcato Bolognini – e’ calato

il numero degli appartamenti occupati abusivamente a Milano, con

una diminuzione di 300 unita’ abitative: dall’inizio dell’anno,

siamo passati da 4.500 a 4.200 alloggi illecitamente occupati.

Un dato concreto che testimonia l’impegno delle Forze

dell’ordine e delle istituzioni ma e’ anche espressione delle

criticita’ che abbiamo trovato”.

“Proseguiremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi con

altri sgomberi e con la pulizia e bonifica di cantine e di

garage – ha detto ancora Bolognini – operazioni per le quali

abbiamo avviato con Aler Milano un’azione straordinaria in tante

zone della citta’ come via Vincenzo da Seregno, i quartieri

Lorenteggio e Giambellino e numerose altre zone in cui, dopo

molti anni, scantinati e box vengono puliti, bonificati e

restituiti ai legittimi proprietari”.

“Regione Lombardia conferma il suo impegno – ha concluso

l’assessore Bolognini – insieme alle Forze dell’ordine e ad Aler

per proseguire gli interventi di ripristino della legalita’

all’interno degli immobili amministrati dall’Azienda Lombarda

per l’Edilizia Residenziale di Milano”.