“E’ tempo di esserci” alla Festa patronale di Cesano Boscone 2019: IL PROGRAMMA

AL VIA LA 39ª EDIZIONE

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 6 settembre 2019 – Mentre nei giorni scorsi, nel centro storico sono state messe le luminarie, prenderà il via oggi 6 settembre, con il tradizionale trasferimento della statua della Madonna dalla chiesa di S.G. Battista alla chiesa di S. Ireneo, al quartiere Tessera, la 39ª edizione della Festa patronale.

Tra gli appuntamenti in programma nei primi giorni, venerdì 6 alle ore 21.30 nella chiesa di S. Ireneo si terrà “Non siamo andati nel mondo, lo abbiamo portato a casa nostra”, un incontro-testimonianza con la casa famiglia “La tenda di Giobbe” per parlare di affido.

Lunedì 9 settembre, alle ore 21.15, nel chiostro della Fondazione Cenci Gallingani, in via D. Alighieri 2, si terrà la presentazione del libro “Scoprirsi Down. La storia di Alberto, raccontata da lui stesso”.

Martedì 10 settembre, alle ore 21.30, nella chiesa di San Giustino, al quartiere Giardino, verrà inaugurata la mostra multimediale su “Giovanni Battista Montini. L’uomo, l’arcivescovo, il pontefice”.

Mercoledì 11 settembre, alle ore 18.45, sul sagrato della chiesa di S.G. Battista, il Mago Bart intratterrà e coinvolgerà i bambini con un entusiasmante spettacolo di magia.

venerdì 6 settembre

ore 20.30 Trasferimento della statua della Madonna dalla Chiesa di S.G. Battista alla Chiesa

di S. Ireneo (Q.re Tessera). La comunità di S. Ireneo accoglierà la Statua della Madonna.

a seguire

ore 21.30 “Non siamo andati nel mondo, lo abbiamo portato a casa nostra”.

Incontro-testimonianza con la casa famiglia La Tenda di Giobbe.

​Triduo in onore della Madonna nei giorni 7-8-9 settembre 2019.

domenica 8 settembre

ore 10.30 Chiesa di S. Ireneo (Q.re Tessera). Santa Messa celebrata in onore della Madonna.

Saluto e ringraziamento a Don Luca Migliori.

lunedì 9 settembre

ore 21.15 Chiostro Fondazione Cenci Gallingani (Via Dante 2).

Presentazione del libro “Scoprirsi Down. La storia di Alberto, raccontata da lui stesso”.

Alberto vuole vivere come gli altri e ci racconterà che anche con un cromosoma in più si può essere felici. Saranno presenti Alberto ed Ezio Meroni, introduce Don Luigi Caldera.

martedì 10 settembre

ore 20.30 Trasferimento della statua della Madonna dalla Chiesa di S. Ireneo (Q.re Tessera) alla Chiesa di S. Giustino (Q.re Giardino). La comunità di S. Giustino accoglierà la statua della Madonna.

a seguire

ore 21.15 Inaugurazione della mostra multimediale “Giovanni Battista Montini”.

L’uomo, l’arcivescovo, il pontefice.

Triduo in onore della Madonna nei giorni 11-12-13 settembre 2019.

mercoledì 11 settembre

ore 18.00 Cappella Scuola Materna Maria Bambina. Santa Messa d’inizio festa con le autorità.

ore 18.45 Sagrato Chiesa di S.G. Battista. Spettacolo di Magia dove i bambini verranno coinvolti e

resi partecipi alle magie di Mago Bart. Uno spettacolo entusiasmante e di grande successo.

giovedì 12 settembre

ore 21.15 Chiostro Fondazione Cenci Gallingani (Via Dante 2).

È TEMPO DI ESSERCI.

Salotto culturale sul tema della festa patronale con la partecipazione di Paola Pessina,

Vicepresidente Fondazione Cariplo. Introducono e concludono il Sindaco Simone Negri

e il Parroco della comunità pastorale della Madonna del Rosario Don Luigi Caldera.

In caso di maltempo la serata si svolgerà presso Villa Marazzi – Sala delle Carrozze.

venerdì 13 settembre

ore 19.30 Piazzetta della Misericordia (Via Dante 36). “Spazio Clan-Destino”.

Il Clan-Destino e la Pastorale Giovanile ti aspettano per una cena tra amici.

a seguire

ore 21.00 Villa Marazzi – Cortile (Via Dante 47).

L’infinito plasma l’opera. La costruzione del Duomo di Milano.

Presentazione e inaugurazione della mostra “AD USUM FABRICAE”

con la curatrice professoressa Mariella Carlotti.

ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante con la ROMANET BAND.

ore 21.00 Sagrato Chiesa di S.G. Battista. Concerto della TRIBÙ VASCO LIVE BAND.

In caso di maltempo la serata si svolgerà presso il teatro di Sacra Famiglia.

sabato 14 settembre

ore 9.30 Villa Marazzi – Sala delle Carrozze (Via Dante 47). Autismo, quale futuro.

Interverranno:

– Prof. Lucio Moderato, psicologo e psicoterapeuta, Direttore dei servizi

per l’autismo della Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone;

– D.ssa Cecilia Carenzi, psicologa e psicoterapeuta dei servizi per l’autismo della

Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone;

– Dr. Massimo Montini, imprenditore e presidente della Fondazione Un futuro

per l’Asperger. Incontro promosso dall’associazione Monelli Ribelli.

ore 14.00 Via Dante – Piazzetta della Misericordia – Cortile Villa Marazzi – Via Pogliani.

Apertura Mercatino degli Hobbisti fino alle ore 24.00.

ore 15.00 Via Grandi – Via Pogliani – Via Repubblica – adiacenze Monumento ai Caduti.

Apertura delle tradizionali bancarelle fino alle ore 24.00.

ore 16.00 Giardini della Costituzione (Via N. Sauro/P.zza Mons. Moneta).

“CACCIA AL TESORO NEL PARCO”. I bambini saranno accompagnati dalle Animatrici & Co. per la preparazione della loro bandana da pirata e per il trucco.

E poi via tutti alla ricerca di un tesoro vero… al 100%.

ore 18.00 Chiesa di S.G. Battista. Santa Messa con la consegna degli stendardi ai RIONI.

ore 19.30 Piazzetta della Misericordia (Via Dante 36). “Spazio Clan-Destino”.

Il Clan-Destino e la Pastorale Giovanile ti aspettano per una cena tra amici.

a seguire

ore 21.00 Concerto della 47 GIRI BAND.

Una spettacolo coinvolgente e divertente dove il protagonista puoi essere tu.

ore 20.30 Villa Marazzi – Cortile (Via Dante 47). I ragazzi dell’associazione AIDO

organizzano una serata di contest inediti rap, hip-hop, trap, funk.

In giuria Warez, Nerone, La Plomb.

​ore 21.00 Sagrato Chiesa di S.G. Battista. “ALADIN E IL CRAZY GENIO”.

Il Musical della Compagnia Teatrale Crazy Dreamers. Uno spettacolo adatto a tutte

le età con esilaranti momenti di comicità, romanticismo e colpi di scena.

Con musiche, suoni, danze, sfavillanti costumi e scenografie dorate.

ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante con l’ORCHESTRA ORO PURO.

Nell’intervallo (ore 22.30) i campioni italiani Tonino e Tina, Mauro e Noemi della

scuola di ballo Tony Rose, si esibiranno in una spettacolare dimostrazione di ballo.

domenica 15 settembre

ore 8.00 Palestra di Via Vespucci. LA CASTELLANIA 2019. 9a Edizione nel centenario

della nascita di Fausto Coppi. Cesano Boscone ospita la Randonnée ciclistica organizzata da A.s.d. Ciclisti Corsichesi.

ore 8.30 Via Dante – Piazzetta della Misericordia – Cortile Villa Marazzi – Via Pogliani.

Apertura Mercatino degli Hobbisti fino alle ore 24.00.

ore 8.30 Via Grandi – Via Pogliani – Via Repubblica – adiacenze Monumento ai Caduti – Via Roma.

Apertura delle tradizionali bancarelle fino alle ore 24.00.

ore 9.00 Piazzetta della Misericordia (Via Dante 36). LA STRACESANO E LA STRACESANINA.

Gare podistiche non competitive di 10 km per gli adulti e 4 km, per i bambini tra Storia e Natura,

organizzate da Fondazione Sacra Famiglia e Natural Wellness.

La partenza verrà data di corsa e a suon di tromba dalla Fanfara dei Bersaglieri L. Manara di Milano che sfilerà per le vie di Cesano Boscone. Seguitela… e di corsa!

ore 11.00 Chiesa di S. Giustino. Santa Messa a cui sono particolarmente invitati gli stranieri residenti a Cesano Boscone.

ore 12.30 Oratorio di S.G. Battista. Festa degli anziani: pranzo e pomeriggio festoso.

ore 15.30 Parco Sandro Pertini. XXVI PALIO DEL CINGHIALE di Cesano Boscone.

NOVITA’!!!

Un palio per i ragazzi dai 6 ai 10 anni: Corsa con i sacchi, corsa a staffetta,

tiro alla fune, gimkana. Chi vincerà fra la Corte, il Ponticello, la Cascina e il Bosco?…

e tra una sfida e l’altra dimostrazioni delle associazioni sportive Cesanesi.

ore 17.00 Giardini della Costituzione (Via N. Sauro/P.zza Mons. Moneta).

Un passo indietro, avanti nei pensieri.

Bancarella di libri e puzzle usati per permettere ancora ai libri usati di raccontare le proprie storie

e dar vita a nuove immaginazioni e nuovi sogni.

Una fiaba per restare insieme. Lettura di fiabe per aiutare i bambini a rimanere tali,

per costruire con loro un ponte verso mondi nuovi e percorrere mano nella mano,

nuove strade vivendo nuove avventure. Insieme.

A cura dell’associazione Fata Onlus, da vent’anni sul territorio di Cesano Boscone.

ore 18.00 Piazzetta della Misericordia (Via Dante 36). “Spazio Clan-Destino”.

Il Clan-Destino e la Pastorale Giovanile invitano all’incontro:

“Esserci” nel rapporto con la realtà: performance o impresa? Alex Honnold, Freddy Mercury, Frodo Baggins”.

Incontro con Davide Prosperi, docente universitario

e responsabile di Comunione e Liberazione. Al termine cena insieme.

ore 20.30 Via Grandi. Dimostrazione di Krav Maga, metodo di difesa personale

a cura del Karate Sport Corsico.

ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante con l’ORCHESTRA EUROPA.

ore 21.00 Villa Marazzi – Cortile (Via Dante 47). “SE FÈMM, SIFÙLUM?” (Cosa facciamo, fischiamo?).

Milano tra poesia, cabaret e canzoni con Marino Zerbin (poesia e racconti), Carlo Pastori (fisarmonica e voce), Walter Muto (chitarra)

e Alessandro Galassi (pianoforte). Dalle canzoni dei Gufi di Svampa, Patruno & C. che resero indimenticabili le notti ai Navigli degli anni ‘70, alla poetica di Enzo Jannacci, ai super classici di Giovannino Danzi alla canzone da osteria da cantare insieme al pubblico.

Non possono mancare le canzoni milanesi da cantare tutti insieme. Ma potrebbero far capolino un certo signor Dalla o un Gaber d’annata.

ore 21.00 Sagrato Chiesa di S.G. Battista. Opera Lirica LA BOHÈME di Giacomo Puccini, libretto di G. Giacosa – L. Illica.

Una serata indimenticabile dove un ensemble strumentale di 10 musicisti e 7 cantanti lirici ci faranno rivivere l’atmosfera bohémien

della Parigi dell’Ottocento.

lunedì 16 settembre

ore 20.30 Trasferimento della statua della Madonna dalla Chiesa di S. Giustino (Q.re Giardino) alla Chiesa di S.G. Battista.

ore 21.00 Chiesa di S.G. Battista. Il Coro Aurora di Caronno Pertusella in concerto con “I COLORI DELLA VITA”.

Brani di Guccini, De Andrè, Branduardi, Leonard Cohen e i Beatles, per far compiere al pubblico, con il contributo dei colori, un percorso attraverso le emozioni capaci di dare espressività alla vita dell’uomo.

martedì 17 settembre

ore 21.15 Sagrato Chiesa di S.G. Battista.

Pinocchio è ciascuno di noi. Educazione, la strada per diventare uomini.

Rileggere Collodi e scoprire che parla della vita di tutti. Incontro con il Prof. Franco Nembrini.

mercoledì 18 settembre

ore 20.30 Processione con recita del Santo Rosario in onore della Madonna:

ritrovo alla cappellina della Madonna del Giubileo (via Libertà 3), proseguimento e sosta in Piazzetta della Misericordia.

ore 21.15 Cinema Teatro Cristallo. “LE INVISIBILI” di Louis-Julien Petit. Cineforum con dibattito,

a cura di Fabio Bressan. Il cinema come tribuna per affrontare realtà difficili,

una brillante commedia per raccontare l’incapacità delle civiltà moderne di farsi carico

della sorte dei più fragili. Donne dimenticate dal mondo, impercettibili agli occhi della

società. è tempo di esserci! Ospiti: don Massimo Mapelli, responsabile Caritas per la

Zona VI, e suor Claudia Biondi, coordinatrice Aree di Bisogno di Caritas Ambrosiana.

Evento nell’ambito della rassegna MovieWeek di Milano. Ingresso unico € 3,00.

ore 21.15 Via Grandi. LA NOTTE DELLA PIZZICA: serata danzante con gli ASCANTI.

Giovedì 19 settembre

ore 16.00 Chiesa di S.G. Battista. Santa Messa in onore della Madonna con gli ammalati.

ore 18.45 Chiostro Fondazione Cenci Gallingani (Via Dante 2).

Il tempo di ri-esserci. Storia di scoperte durante la chemio.

Guarire dal tumore è un percorso difficile, l’associazione C6 Siloku ci racconterà la storia di una ragazza e del suo cammino per “tornare” nel mondo dopo le cure, di come gli affetti e le relazioni possono dove le medicine non arrivano.

ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante con CARMEN E FABIO.

ore 21.15 Villa Marazzi – Sala delle Carrozze (Via Dante 47).

​Verrà proiettata la 15a edizione del Villa Marazzi Photo Festival a cura del Circolo Fotografico Cizanum.

ore 21.15 Sagrato Chiesa di S.G. Battista.

Concerto della NIENT’ALTRO CHE NOI MAX PEZZALI 883 TRIBUTE BAND.

In caso di maltempo la serata si svolgerà presso il teatro di Sacra Famiglia.

venerdì 20 settembre

ore 17.30 Centro Sportivo Cereda. 1° Torneo di Calcio Integrato “GIOCANDO IN”.

Le associazioni sportive di Cesano Boscone ASD Idrostar, ASD GioCare Fondazione

Sacra Famiglia e ASD Polisportiva Oratori organizzano un triangolare dove atleti

“speciali” diversamente abili giocheranno insieme ad atleti partner in un pomeriggio

all’insegna dell’inclusione e dell’integrazione sociale.

Seguirà “terzo tempo-pasta-party” organizzata da Cinghiali Rugby.

ore 18.30 Villa Marazzi – Sala delle Carrozze (Via Dante 47).

Quattro passi nel duomo: la casa di tutti.

Incontro con Mons. Gianantonio Borgonovo Arciprete del Duomo di Milano.

ore 18.30 Piazzetta della Misericordia (Via Dante 36).

Gli amici di Fede e Luce ci aspettano per conoscere la loro bella esperienza e cenare insieme.

a seguire

ore 20.30 Incontro con Don Marco Bove, Presidente di Fondazione Sacra Famiglia.

a seguire

Un mimo speciale ed il concerto di “SMS Spazio Musica Scuola”.

ore 20.30 Casa della Musica (Via Matteotti 9). L’associazione Teatro d’Oltre Confine

ci invita al meraviglioso spettacolo per bambini e famiglie

“LA FATTORIA DEGLI ANIMALI” tratto dal romanzo di G. Orwell.

ore 20.30 Via Grandi. Esibizione di balli di gruppo, zumba, hip-pop e danza del ventre

a cura della Nuova Associazione Giardino.

ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante con l’ORCHESTRA GIUSY DANIELI.

ore 21.15 Sagrato Chiesa di S.G. Battista. Concerto OXXXA LIVE – RELOADED TOUR 2019.

In caso di maltempo la serata si svolgerà presso il teatro di Sacra Famiglia.

sabato 21 settembre

ore 10.00 Villa Marazzi – Sala delle Carrozze (Via Dante 47).

L’associazione culturale Maternage ci invita all’incontro: La maternità tra miti, leggende e verità. Come era una volta e cosa è cambiato.

Relatori:

– Barbara Bove Angeretti, Consulente per il sonno e per l’educazione empatica e presidente dell’associazione.

– Maria Elena Palladini, Ostetrica esperta dell’alto contatto e del portare i piccoli.

ore 14.00 Via Dante – Piazzetta della Misericordia – Cortile Villa Marazzi – Via Pogliani.

Apertura Mercatino degli Hobbisti fino alle ore 24.00.

ore 15.00 Via Grandi – Via Pogliani – Via Repubblica – adiacenze Monumento ai Caduti.

Apertura delle tradizionali bancarelle fino alle ore 24.00.

ore 16.00 Giardini della Costituzione (Via N. Sauro/P.zza Mons. Moneta).

Direttamente da Zelig Circus… il Mago Elias.

Il mago dei bambini, dove fiaba e magia, da sempre presenti nella fantasia dei piccoli, sono le costanti dei suoi spettacoli.

Con l’aiuto delle Animatrici & Co., Mago Elias ci farà incontrare personaggi fantastici, racconti avventurosi,

antiche leggende, narrati attraverso musica ed effetti magici.

ore 19.00 Palazzetto dello Sport (Via Vespucci).

KOINELITO: 8° torneo notturno di pallavolo a cura dell’associazione Koinè.

ore 19.00 Via J.F. Kennedy.

Apertura stand della Pastorale Giovanile che funzionerà fino a domenica sera.

ore 20.30 Via Grandi. La scuola di ballo Yamambò vi aspetta con fantastici show e con una carrellata di balli dedicati a film famosi.

ore 21.15 Via Grandi. Serata danzante con l’ORCHESTRA SPETTACOLO ITALIANA LILLO BARONI.

ore 21.15 Villa Marazzi – Cortile (Via Dante 47).

Concerto dei CLAN ZINGARO.

Nell’Europa dei primi del ‘900 lo swing americano incontra le ballroom francesi e il ritmo swing gitano.

Cosa succederebbe se Renato Carosone e Michael Jakson si incontrassero in un ristorante italiano a Parigi negli anni ‘30?

ore 21.15 Piazzetta della Misericordia (Via Dante 36).

“THINK FUNKY FOR AVIS: IL DONO DI SANGUE È ROCK”.

Serata musicale con momenti di sensibilizzazione insieme ad Avis, Aido, Admo e Monelli Ribelli.

​Testimonianze e premiazioni dei donatori.

ore 21.15 Sagrato Chiesa di S.G. Battista.

Il saluto del Sindaco Simone Negri e del Parroco Don Luigi Caldera.

ore 21.30 Sagrato Chiesa di S.G. Battista.

Concerto della MERQURY LEGACY QUEEN TRIBUTE BAND.

In caso di maltempo la serata si svolgerà presso il teatro di Sacra Famiglia.

domenica 22 settembre

ore 8.30 Via Dante – Piazzetta della Misericordia – Cortile Villa Marazzi – Via Pogliani.

Apertura Mercatino degli Hobbisti fino alle ore 24.00.

ore 8.30 Via Grandi – Via Pogliani – Via Repubblica – adiacenze Monumento ai Caduti – Via Roma.

Apertura delle tradizionali bancarelle fino alle ore 24.00.

ore 9.30 Trasferimento della Statua della Madonna in Istituto Sacra Famiglia.

ore 10.30 Trasferimento della Statua della Madonna dalla Chiesa dell’Istituto Sacra Famiglia

al Sagrato della Chiesa di S.G. Battista.

ore 11.30 Sagrato Chiesa di S.G. Battista. Santa Messa all’aperto animata dal coro gospel

“JAZZ GOSPEL ALCHEMY”. Celebrazione degli anniversari di Matrimonio

(5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65).

ore 15.00 Esposizione sul Sagrato Chiesa di S.G. Battista dell’effigie della Madonna

del Rosario, Patrona di Cesano Boscone.

ore 15.00 Villa Marazzi – Parco (Via Dante 47).

L’AVIS di Cesano Boscone, in collaborazione con Ars Vivendi,

regala a tutti i bambini un giro a cavallo, come i veri cowboy d’America.

ore 15.30 Campo Comunale Cinghiali Rugby (Via Don Sturzo 1).

2° Torneo Città di Cesano Boscone. Torneo amichevole di rugby, categoria Seniores.

Presenti squadre che partecipano ai campionati nazionali FIR e atleti della Nazionale

Italiana Rugby. A seguire “terzo tempo” da vivere e degustare tutti insieme.

ore 16.00 Casa della Musica (Via Matteotti 9).

La magia dell’accoglienza. Spettacolo di magia con il mago Angelo Mirra sul tema

dell’accoglienza e dell’affido eterofamiliare, una realtà che Fata Onlus porta avanti

da ormai vent’anni, credendo fortemente nei valori che questo porta con sé.

Esserci nel mondo. Laboratorio di creatività promosso da Fata Onlus,

perché è importante lasciare la firma e trovare il proprio posto nel mondo.

ore 17.00 Chiesa di S.G. Battista. La Santa Messa e, a seguire, la processione saranno

presiedute da Don Marco Cianci. La processione con la statua della Madonna

del Rosario si snoderà per le vie Pogliani, Battisti, Roma, Milano, Repubblica, Diaz,

Garibaldi e Pogliani. In processione sfilerà la Filarmonica Santa Cecilia di Porlezza.

Benedizione sul Sagrato e consegna del PALIO al Rione vincitore dell’edizione 2019.

ore 21.00 Piazzetta della Misericordia (Via Dante 36).

Concerto dei favolosi 4X4+… un quintetto rock/funky anni ’60/’70 tutto da ascoltare.

ore 21.00 Villa Marazzi – Cortile (Via Dante 47). CONCERTO DI MUSICA CLASSICA

a cura della Scuola Civica di musica di Cesano Boscone-Ricordi Music School.

Musiche di Chopin, Schuman, Rossini.

ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante con la TRILOGY BAND.

​ore 21.00 Sagrato Chiesa di S.G. Battista.

Concerto dei MEET. Dopo il successo della passata edizione tornano da noi

i componenti della band dei Modà: Claudio Dirani ed Enrico Zapparoli.

ore 22.45 Sagrato Chiesa di S.G. Battista.

ESTRAZIONE DEI PREMI DELLA LOTTERIA DI BENEFICENZA.

ore 23.15 Parco Sandro Pertini.

SPETTACOLO DI FUOCHI D’ARTIFICIO a cura della Harmonia Mundi Fireworks.

La magia dei fuochi artificiali come non li avete mai visti.

lunedì 23 settembre

ore 16.00 Al vecchio Cimitero. Santa Messa di suffragio.

ore 21.00 Al nuovo Cimitero. Santa Messa di suffragio.

lunedì 7 ottobre

ore 19.00 Chiesa di S.G. Battista. FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO. Santa Messa a cui

sono invitati i preti che sono legati alla nostra Comunità Pastorale.

da Venerdì 13 a Domenica 15 Settembre

Sala della Trasparenza (Via Libertà 9).

“La Bandiera Italiana vista attraverso la pittura e la poesia”.

Apertura e inaugurazione della mostra venerdì 13 settembre 2019 alle ore 19.30.

A cura delle Associazioni Pasubio Vive e Accademia Italiana del Terzo Millennio.

da Venerdì 20 a Domenica 22 Settembre

Piazza S.G. Battista. Pesca di Beneficenza.

Sabato 21 e Domenica 22 Settembre

Villa Marazzi – Cortile (Via Dante 47).

Saranno allestiti gli stand delle Associazioni culturali e sportive.

Villa Marazzi – Porticato (Via Dante 47).

Dalle ore 10.00 alle ore 23.00 mostra collettiva dei soci del Circolo Fotografico Cizanum.

Sala Espositiva Circolo Fotografico Cizanum (Via Dante 47).

“È tempo di esserci”.

Questa mostra riprende il tema della Festa Patronale e propone l’interpretazione dei vari Autori, tutti Soci del Circolo Fotografico,

“dell’esserci” riferendoci alla cura della nostra Terra, dove affondano le nostre radici. Il lavoro verrà illustrato nei contenuti

durante un momento di presentazione della Mostra, che si svolgerà nella Sede del Circolo Fotografico Cizanum

​alle ore 21.00 di sabato 21 settembre 2019.