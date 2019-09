IL GIORNO DEI CORI

Torino, sedi diverse, sabato 7 settembre, ore 16 / 17 / 18

Milano, sedi diverse, domenica 8 settembre, ore 15 / 16 / 18

GIORNO DEI CORI E MITO OPEN SINGING,

UN WEEKEND PER SCOPRIRE IL PIACERE DI CANTARE INSIEME

IL GIORNO DEI CORI

Torino, sedi diverse, sabato 7 settembre, ore 16 / 17 / 18

Milano, sedi diverse, domenica 8 settembre, ore 15 / 16 / 18

MITO OPEN SINGING

Torino, OGR – Officine Grandi Riparazioni – Sala Fucine, sabato 7 settembre, ore 21

Milano, Conservatorio – Sala Verdi, domenica 8 settembre, ore 21

Cantare in coro fa bene al cuore e alla mente e anche quest’anno, fra gli appuntamenti più attesi e partecipati della tredicesima edizione del Festival MITO SettembreMusica, c’è il Giorno dei cori. Una festosa invasione in programma sabato 7 settembre a Torino e domenica 8 settembre a Milano, distribuita in dieci concerti pomeridiani e un open singing finale, che farà scoprire alle due città la forza aggregatrice del cantare insieme.

«Gli esiti umani, civili e di piacere condiviso che hanno segnato le esperienze fatte negli scorsi anni sono stati davvero notevoli – dice il direttore artistico Nicola Campogrande – Con determinazione, e con un pizzico di orgoglio, MITO prosegue in questa direzione, continuando a porsi come l’unico grande festival non specializzato a mettere sotto i riflettori, per un’intera giornata, il mondo corale».

La proposta del Giorno dei cori si delinea di anno in anno con novità legate ai programmi e ai partecipanti. Nel 2019 i cori sono quindici, non solo italiani e distribuiti in dieci concerti pomeridiani a Milano e Torino, nelle chiese, nei teatri e nei conservatori. Tante le formazioni coinvolte, a cominciare dal Coro del Friuli Venezia Giulia diretto da Cristiano Dell’Oste e affiancato dal grande violoncellista Mario Brunello, dal soprano Karina Oganjan e dal percussionista Gabriele Rampogna.

Tutte le voci si riuniranno poi a fine giornata per cantare insieme al pubblico e al Coro Giovanile Italiano guidato da Michael Gohl, il direttore che nel 2016 fece conoscere il piacere di cantare tutti insieme, e affiancato da Gianfranco Montalto al pianoforte, in MITO Open Singing. Un momento intenso, civile e gioioso di condivisione fra coristi radunati, coro-guida sul palco e spettatori trasformati in interpreti, come solo il canto corale sa creare.

Dallo scorso anno la serata è programmata nella Sala Fucine delle OGR – Officine Grandi Riparazioni di Torino (sabato 7 settembre, ore 21) e nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano (domenica 8 settembre, ore 21), dove saranno distribuiti gratuitamente i fascicoli con le partiture. In programma grandi classici di autori come Bach, Mozart, Verdi e Puccini alternati a brani più popolari e accessibili ai neofiti quali le versioni corali in prima assoluta delle canzoni Che sarà di Fontana / Migliacci / Pes e La terra dei cachi di Elio e le Storie Tese, arrangiate rispettivamente da Lorenzo Fattambrini e Raffaele Cifani.

Protagonisti dei concerti a Torino di sabato 7 settembre sono: Coro San Nicolò di Litija in Slovenia, Torino Vocal ensemble, Complesso Vocale di Nuoro, Coro polifonico di Lanzo Torinese, Corale Universitaria di Torino, Ensemble La Rose di Piovene Rocchette, Accademia Corale di Lecco, Sibi Consoni di Genova, pour Choeur di Basilea, Coro del Friuli Venezia Giulia.

Protagonisti dei concerti a Milano di domenica 8 settembre sono: pour Choeur di Basilea, Complesso Vocale di Nuoro, Coro San Nicolò di Litija in Slovenia, Ensemble La Rose di Piovene Rocchette, Sibi Consoni di Genova, Coro G di Torino, I Piccoli Musici di Casazza, Ensemble Vocale Mousiké di Muggiò, Ensemble Femminile Fonte Gaia di Rovagnate, Coro del Friuli Venezia Giulia.

L’organizzazione del Giorno dei cori e di MITO Open Singing è stata possibile grazie alla collaborazione con FENIARCO – Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali, Unione Società Corali Italiane della Lombardia e Associazione Cori Piemontesi.

Le partiture di MITO Open Singing 2019 sono disponibili online

Per i concerti a pagamento a Milano e a Torino:

– costo del biglietto 5 euro (posto unico numerato)

– costo del biglietto 3 euro (ingresso in piedi)

(mi-lorenteggio.com) Milano/Torino, 6 settembre 2019I 128 appuntamenti di MITO SettembreMusica, guidato dalla Presidente Anna Gastel e dal Direttore artistico Nicola Campogrande, proseguiranno fino al 19 settembre, riconfermando anche quest’anno da parte delle due principali città dell’Italia settentrionale il desiderio di declinare la cultura musicale in bene comune.

MITO SettembreMusica, che gode del contributo del Ministero per i beni e le attività culturali, è realizzato da I Pomeriggi Musicali di Milano e Fondazione per la Cultura Torino grazie all’impegno economico delle due Città, all’indispensabile partnership con Intesa Sanpaolo – attuata sin dalla prima edizione –, al sostegno di Compagnia di San Paolo e degli sponsor Iren, Lavazza, Pirelli, CNH Industrial Village, Fondazione Fiera Milano e al contributo di Fondazione CRT e OGR – Officine Grandi Riparazioni.

Redazione