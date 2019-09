GP MONZA, ASSESSORE MAGONI: E’ VOLANO ECCEZIONALE PER IL TURISMO DELLA LOMBARDIA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 06 settembre 2019 – “Il Gran Premio di Formula 1

rappresenta un volano eccezionale per il turismo lombardo. Un

evento di portata internazionale, in grado di attirare in

Brianza, e non solo, migliaia di visitatori italiani e

stranieri: una vera e propria manna per l’economia del

territorio”. Cosi’ Lara Magoni, assessore regionale al Turismo,

Marketing Territoriale e Moda, ‘saluta’ il Gran Premio d’Italia,

in programma domenica 8 settembre a Monza.

UN BINOMIO VINCENTE DA SEMPRE – “Da sempre, in Lombardia, sport

e turismo sono un binomio vincente – dice Magoni -; il Gran

Premio, in tal senso, e’ un ottimo strumento di marketing

territoriale”. “L’adrenalina dei motori – continua – si sposa in

maniera ideale con la voglia di scoprire luoghi fantastici dei

nostri territori: un gran numero di appassionati delle monoposto

arriva in Lombardia qualche giorno prima dell’evento sportivo”.

OCCASIONE PROPIZIA – “E’ quindi un’occasione propizia –

sottolinea – per poter valorizzare i nostri laghi, le montagne,

le citta’ d’arte e i luoghi di maggior attrattivita’ di una

regione, la Lombardia, che va vissuta con grande passione”.

RICADUTE – “A beneficiarne – aggiunge l’assessore – e’ anche il

commercio dei settori coinvolti dal Gran Premio: dalla

ristorazione alle strutture ricettive, dalle attivita’ creative,

di intrattenimento sino a quelle sportive, la settimana del

‘Cavallino Rampante’ crea un notevole indotto economico,

producendo ricchezza e benefici per tutto il territorio”.

OCCASIONI ECONOMICHE LEGATE AL GRAN PREMIO – Da un’elaborazione

della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi,

infatti, i settori coinvolti dal Gran Premio (servizi di

ristorazione; commercio; alloggio; attivita’ sportive, di

intrattenimento e di divertimento; attivita’ creative, artistiche

e di intrattenimento; organizzazione di convegni; trasporto con

taxi e noleggio autovetture; corsi sportivi e ricreativi) nel

territorio di Monza e Brianza generano mediamente un business

settimanale di 12 milioni e mezzo, per oltre 650 milioni annuali

(dati 2017). “Numeri destinati a incrementare notevolmente nella

settimana focale dell’evento – conclude Magoni -; ben venga

dunque la Formula 1 in Lombardia. E, come sempre, Forza

Ferrari”.

