GP MONZA. CAMBIAGHI: ANCHE ESPERIENZA CON SIMULATORE GUIDA PER I 300 GIOVANI MERITEVOLI CHE HANNO VINTO BIGLIETTI PER PROVE

(mi-Lorenteggio.com) Monza, 06 settembre 2019 – Per il secondo anno, la Lombardia, in

collaborazione con l’autodromo di Monza, ha ospitato per le

prove del venerdi’ i 300 ragazzi che hanno vinto i biglietti per

le prove del gran premio di Monza 2019.

I biglietti (due a diplomato) sono stati assegnati in base al

voto di diploma registrando la partecipazione record di migliaia

di giovani lombardi che hanno tentato di vincere l’ambito

premio.

“Quest’anno non abbiamo solo voluto premiare il merito degli

studenti lombardi ma far fare loro un’esperienza che potesse da

un lato ricompensarli per le fatiche scolastiche ma anche

motivarli per il loro futuro” ha spiegato Martina Cambiaghi

assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia.

“Per questo – ha aggiunto – abbiamo allestito allo spazio di

Regione Lombardia nella ‘fun-zone’ un simulatore e alcuni tra i

piu’ importanti progetti dedicati all’auto motive grazie alla

collaborazione con il Politecnico di Milano e dell’assessorato

alla Ricerca, Innovazione, Universita’, Export e

Internazionalizzazione delle imprese la cui attivita’ e’

coordinata dal vicepresidente Fabrizio Sala”.

“Spero che questa esperienza che abbiamo voluto regalare ai

ragazzi lombardi – ha concluso Cambiaghi – possa motivarli e

spronarli nelle loro scelte di vita”.

Redazione