LIVIGNO. PRONTA LA PISTA D’ATLETICA: IL 14 SETTEMBRE L’INAUGURAZIONE

(mi-lorenteggio.com) Livigno, 6 settembre 2019 – L’altitude training di Livigno ha ampliato i propri orizzonti grazie alla pista d’atletica adiacente ad Aquagranda Active You, centro sportivo natatorio dal quale si passa per accedere alla nuova struttura livignasca volta a completare i servizi riservati agli atleti, ed ora l’Azienda di Promozione Turistica di Livigno si appresta ad inaugurarla ufficialmente con una giornata interamente dedicata alla corsa sul manto blu dove sono già sfilati grandi corridori in preparazione ai Mondiali di Doha.

La nuova pista ha uno strato di gomma di 10 mm con un ultimo strato di EPDM (Ethylene-Propylene Diene Monomer) granulato di 4 mm, perfetto compromesso tra “hard” e soft” che allontana il rischio di infortuni per gli atleti, e il color blu a renderla assai suggestiva tra le montagne di Livigno.

Il programma del 14 settembre è allettante: alle ore 12 ci sarà la conferenza stampa di presentazione presso Aquagranda Active You riservata ai giornalisti, mentre il taglio del nastro ufficiale alla presenza delle autorità avverrà alle ore 14.30. Non solo “formalità”, perché alle ore 14.45 si entrerà in pista con dimostrazione delle diverse specialità dell’atletica da parte di quattro eptatlete FIDAL seguite dalle prove di 60 metri piani, salto in lungo, 800 metri e vortex, con classifiche stilate per tre categorie: scuole elementari, scuole medie, assoluti. Alle ore 16.30 ecco invece la merenda conclusiva e le premiazioni. Nel corso di tutta la giornata i partecipanti riceveranno un braccialetto per la merenda e per accedere in giornata ad Aquagranda con una riduzione del 50%. L’iscrizione alle prove (aperte a tutti) avverranno direttamente in pista a partire dalle 14.30.

L’ingresso alla pista d’atletica fino all’arrivo della prima neve rimane gratuito per tutti i residenti della provincia di Sondrio, mentre per gli altri sportivi è garantita la cifra promozionale giornaliera di 3 euro, oppure di 9 euro per l’abbonamento stagionale, con orari di apertura dal lunedì alla domenica dalle ore 7 del mattino alle ore 20.