MILANO. MUNICIPIO 6: VIA ALLA DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA DI VIA SAN PAOLINO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 6 settembre 2019 – È partita ieri, giovedì 5 settembre, la demolizione dell’ex scuola di via San Paolino (Municipio 6), abbandonata da 5 anni e diventata luogo di incuria, degrado e insicurezza. Così in una nota il Presidente del Municipio 6 Santo Minniti (Partito Democratico): “I cittadini ce lo hanno segnalato tante volte: l’ex scuola elementare di via San Paolino, negli anni, si è trasformata in un simbolo di degrado e insicurezza.

Dopo i lavori di messa in sicurezza e di pulizia dell’estate scorsa, oggi è partita la demolizione di quello che per i residenti di Barona e Sant’Ambrogio era diventato un serio problema. Un ringraziamento agli assessori comunali Marco Granelli, Laura Galimberti e Gabriele Rabaiotti che sin da subito ci hanno accompagnato in questo percorso. I lavori di demolizione dureranno poco meno di un anno, ma già da oggi lavoreremo per restituire questo luogo a tutta la cittadinanza e per farlo diventare un contenitore di cultura, socialità e aggregazione. Ogni promessa per noi è debito, perché politica e istituzioni devono essere questo: impegno e risultato”.

Redazione