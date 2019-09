MOSCHEE, LUCENTE (FDI): SENTENZA SU VIA CAVALCANTI SERVA PER CONTROLLI A TAPPETO IN TUTTA LA CITTA’

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 6 settembre 2019 -“La sentenza della Corte di Cassazione sulla moschea di via Cavalcanti spero faccia da apripista per una serie di controlli a tappeto da parte del Comune di Milano. E’ un reato penale edilizio avere trasformato un magazzino in un luogo di culto: per questo la Cassazione ha condannato il responsabile della Bangladesh Cultural and Welfare Association.

Almeno di fronte a questa sentenza, mi auguro che il Comune avvii una ricerca minuziosa di tutte le moschee abusive che si trovano in città. Il tempo del chiudere un occhio deve finire. E deve essere fatta una mappatura strada per strada, perché potrebbero esserci realtà che neanche conosciamo”

Lo dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia.

Redazione