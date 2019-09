Orologi, Rolex è il marchio più venduto al mondo. E spuntano due aste d’eccellenza

Milano, 6 settembre 2019 – Quando si parla di Rolex non c’è bisogno di dire altro. Un marchio mondiale che identifica ovunque un orologio di classe, qualità e precisione. Un brand che, ovviamente, si distingue anche quando si tratta delle vendite, visto che si colloca al primo posto del mercato.

Rolex al primo posto

Più che meritato il successo del Rolex che, nel 2017, si conferma leader del mercato degli orologi svizzeri di alta classe, e di conseguenza anche leader a livello mondiale. Un successo che si può misurare in molti modi ma, quando si parla di mercato a contare sono i soldi, e il fatturato del Rolex, circa 4,4 miliardi di euro, fa più del doppio degli 1,82 miliardi di euro cumulati da Omega, gruppo Swatch. La stima, tra l’altro, non è contestabile visto che proviene dalla società di analisi “Vontobel Equity Research”, riconosciuta come la più importante del settore per competenza e credibilità.

Inoltre, a sottolineare il successo del Rolex c’è anche il report Luxury Goods Shop, secondo solo a Baselworld, che fa notare che Rolex, oltre a mantenere intatto il suo primato mondiale, continua a vedere crescere anche la quota di mercato, al contrario degli orologi Omega, che mantengono invariata la percentuale delle loro vendite. La fetta rimanente, circa il 30%, viene diviso tra le altre marche, da Cartier a Patek Philippe, da Longines a Tissot, seguite da Audemars Piguet, Tag Heuer, Iwc, Jeager-LeCoultre ed altre.

Aste d’eccellenza

Chi cerca un Rolex di solito preferisce (giustamente) recarsi presso una buona orologeria, che sia all’altezza di esporre prodotti di classe e d’eccellenza: per quanto riguarda la città di Milano possiamo citare ad esempio Pisa Orologeria, che ha a disposizione diversi modelli di questo marchio. Ma se si vuole provare anche il brivido della trattativa e dotarsi di un pezzo di particolare pregio, si possono acquistare i Rolex partecipando a delle aste per appassionati, come quelle lanciate di recente e dedicate al mondo del cinema. La prima è quella che mette all’incanto il modello indossato da Marlon Brando nel film di Francis Coppola, Apocalypse Now, nella veste del Colonnello Kurtz. Un Rolex Gmt Master del 1972 che Brando tenne fino a quando, nel 1995, lo regalò alla figlia Petra, e che andrà all’Asta Game Changers il 10 dicembre con il numero 1675.

E andrà all’asta anche il Rolex di James Bond, insieme alla mitica Aston Martin DB5. Un “Big Crown Submariner, numero 6538” che nel romanzo viene citato come “Rolex Oyster Perpetual” e gli fu prestato da Albert Broccoli per indossarlo durante le riprese del film. Un esemplare particolarmente raro, dotato di un quadrante tropicale virato al marrone, certificato dalla COSC, la “Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres”, e che verrà battuto ad un prezzo base tra i 180.000 e i 280.000 dollari USA.

Redazione