PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO, CON I LABORATORI DI GRUPPO CAP AL PARCO IDROSCALO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 settembre 2019 – Appassionarsi alle discipline scientifiche e alla robotica sarà un gioco da ragazzi al Parco Idroscalo. Arrivano direttamente dagli USA, i laboratori organizzati dalla cooperativa sociale Alboran in collaborazione con Bricks 4 Kidz® per avvicinare bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni a materie STEM – Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica – e ai principi della Robotica, giocando e divertendosi con i mattoncini LEGO®. I laboratori si terranno all’interno dello spazio BlueLab, inaugurato lo scorso marzo da Gruppo CAP, l’utility che gestisce il servizio idrico integrato dei comuni della Città metropolitana di Milano e main sponsor del Parco.

Per Gruppo CAP si tratta di un modo originale di raccontare il mondo dell’acqua e la scienza che lo permea, in modo interattivo e coinvolgente. I laboratori, organizzati nei week-end di settembre e ottobre, il sabato e la domenica mattina, saranno infatti l’occasione per scoprire teoria e pratica di concetti complessi, come la propulsione, la capacità di galleggiare e lo spostamento d’aria, che vanno a caratterizzare mezzi di traporto come la barca a vela o quella a remi, o di apprendere sul piano scientifico il movimento di una rana, di un pesce o di un alligatore.

Il tutto con un linguaggio davvero innovativo. Appena sbarcata in Italia dalla Florida, dopo aver consolidato la sua presenza in 44 paesi, Bricks 4 Kidz® (www.bricks4kidz.it) porterà al BlueLab il suo metodo ideato per insegnare le materie STEM e la robotica, giocando con i LEGO®. I giovani partecipanti assisteranno alle lezioni teoriche e poi, utilizzando gli apposti kit di mattoncini e parti meccaniche, costruiranno modelli motorizzati, scoprendo il reale funzionamento di quanto hanno appreso. Il plus sta anche nella competenza dei tutor: giovani laureati in ingegneria, architettura, fisica e matematica capaci di trasmettere nozioni complicate in modo semplice.

Focus delle lezioni sarà proprio l’elemento più affascinante della vita, l’acqua, al centro dell’attività quotidiana di Gruppo CAP. A settembre si parte con i mezzi di trasporto che vengono utilizzati in acqua, un tema scelto per conoscere in maniera più approfondita gli sport acquatici – praticati anche all’Idroscalo – e le loro dinamiche: dalla barca a vela alla barca a remi, passando per il principio fisico alla base della navigazione. Gli animali acquatici saranno invece il tema di ottobre, un percorso affascinate per scoprire segreti, curiosità e habitat di alcuni degli animali che vivono a contatto con l’acqua, come rana, alligatore, pesce e foca. A fine lezione ogni partecipante riceverà scheda e disegno del progetto realizzato.

Le attività per i bambini saranno realizzate da Bricks 4 kidz® in collaborazione con Alboran, che per Gruppo CAP gestisce il Bluelab con laboratori di edutainment aperti nel week-end a bambini e famiglie del Milanese e durante la settimana con programmi didattici per le scuole.

I laboratori, a numero chiuso e previa iscrizione obbligatoria, sono previsti nei weekend di settembre e ottobre, tutti i sabati e domeniche, dalle 11.00 alle 12.30. Per le iscrizioni, è necessario confermare l’adesione alla segreteria organizzativa entro la domenica precedente, inviando una e-mail a bluelab@alboran-coop.it. Il costo di ciascun incontro è di €13,00.

CALENDARIO LABORATORI

SETTEMBRE

7 e 8 settembre: il Vogatore

14 e 15 settembre: impariamo a costruire la Barca a Vela

21 e 22 settembre: il Carro Vela

28 e 29 settembre: la Moto D’acqua

OTTOBRE

5-6 ottobre: il Pesce

12-13 ottobre: la Rana

19-20 ottobre: l’Alligatore

26-27 ottobre: la Foca

BlueLab Idroscalo, Via Circonvallazione Idroscalo, Riva Ovest, Segrate (MI). Ingresso Tribune