Servizio Civile: nuovo bando della Città Metropolitana di Milano per 20 giovani

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 settembre 2019 – Pubblicato il bando per il Servizio Civile Universale 2019: la Città metropolitana di Milano partecipa con 9 progetti per i quali ricerca 20 volontari (http://www.cittametropolitana.mi.it/servizio_civile/news/Pubblicato-il-bando-di-Servizio-Civile-Universale-2019/).

Anche quest’anno 20 giovani avranno l’opportunità di sperimentarsi e formarsi per un anno negli uffici della Città Metropolitana, con progetti che spaziano dalle politiche giovanili all’ambiente alla rigenerazione urbana.

Si tratta di una reale esperienza di cittadinanza attiva, che oltre ad un contributo economico mensile di 433,80 euro per 25 ore settimanali, permetterà ai giovani di avvicinarsi al mondo del lavoro e di conoscere dall’interno il funzionamento della pubblica amministrazione. I candidati dovranno presentare la domanda di adesione online entro il 10 ottobre.

Dichiara il Consigliere delegato alle Politiche Giovanili Giorgio Mantoan: “Città Metropolitana organizza il Servizio Civile da diversi anni e quest’anno non si tratta una semplice riconferma: aumentano sia i progetti sia il numero di volontari che cerchiamo. Il Servizio Civile è un’opportunità davvero importante per tutti i giovani ed è anche un’occasione interessante per conoscere da vicino una realtà politica e amministrativa complessa come quella della Città Metropolitana. Il nuovo servizio “universale” ha introdotto diverse sfide e opportunità; insieme ad Anci Lombardia e ai partner siamo al lavoro per coglierle pienamente”.

È previsto anche un percorso di formazione, a cura di Anci Lombardia, ed i progetti sono validi per ottenere i crediti formativi universitari.

Redazione