(mi-lorenteggio.com) Albairate, 7 settembre 2019. Il Comune di Cassinetta di Lugagnano ha comunicato la chiusura temporanea della Via Alzaia Naviglio Grande dal ponte sul Naviglio a Cascina Piatti dalle 22 alle 23 del 7/9/19, pertanto in tale orario non sarà possibile proseguire oltre la via Vittorio Veneto in direzione Cassinetta.

