Bosco Chiesanuova. Auto nella scarpata: muore ragazza 20enne e cinque feriti gravi

(mi-Lorenteggio.com) Brescia, 7 settembre 2019 – Stanotte, intorno alle ore 4.00, nell’alto Garda, a Bosco Chiesanuova, una vettura con a bordo 6 persone, per cause in fase di accertamento, è finita in una scarpata tra Contrada Tinazzo e Contrada Zamberlini, nei pressi di Malga Vigna.

La vettura è stata localizzata grazie al gps di uno smarphone e i soccorritori hanno raggiunto il luogo impervio. Da Brescia è giunto anche l’elisoccorso, ma, per una ragazza di 20 anni non c’è stato nulla da fare, mentre altri due feriti sono stati portati all’ospedale di Borgo Trento in codice rosso, altri due in codice giallo e un ultimo ferito è stato portato agli ospedali di Brescia in elicottero in codice rosso.

V. A.