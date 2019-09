Ceriano – In famiglia o con gli amici: è “il tempo delle mele”

Al frutteto si possono raccogliere i frutti autonomamente

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 7 settembre 2019 – Torna anche quest’anno l’iniziativa “Il Tempo delle mele” che propone la raccolta di mele e pere direttamente dagli alberi all’interno del grande frutteto di Ceriano Laghetto. L’iniziativa è promossa dall’azienda agricola “Il frutteto del Parco” con il patrocinio del Comune di Ceriano Laghetto e del Parco delle Groane.

Dall’inizio di settembre e sino alla fine di ottobre, seguendo il percorso di maturazione dei frutti nelle loro differenti varietà, sarà possibile cimentarsi nelle attività di raccolta di mele e anche di pere, coltivate all’interno della grande area verde inserita nel Parco delle Groane.

I visitatori del frutteto, accolti dal personale dell’azienda che fornirà loro il cestino e le indicazioni utili su come procedere, avranno la possibilità di raccogliere direttamente i frutti dagli alberi, per poi acquistarli a peso, ad un prezzo speciale.

Per quanto riguarda le mele, sono già pronte da cogliere le Gala e le Red, mentre a breve saranno pronte anche le Golden e le Fuji. Per quanto riguarda le pere invece, nel frutteto si possono trovare le Abate e le Kaiser.

“Ai visitatori vengono forniti cestini o cassette e poi vengono accompagnati nella campagna, dove possono scegliere liberamente i frutti da cogliere e portare a casa” -spiegano dal Frutteto nel Parco. “Al termine della raccolta si mette la cassetta sul carro e poi un nostro addetto provvede a portare tutto al negozio per la pesatura”. Il prezzo di vendita è di 1,50 euro al kg, che diventa 1,20 quando si superano i 15 kg.

La raccolta sarà possibile dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18,30 mentre il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18,30 con la possibilità anche di fermarsi pranzare in azienda, con taglieri di salumi e formaggi tipici del Trentino.

“Questa iniziativa, che si ripete con successo da tre anni, è una bella occasione offerta a tutti di scoprire e apprezzare la ricchezza del nostro territorio e i prodotti in grado di offrire” -commenta il vicesindaco Dante Cattaneo.

Redazione