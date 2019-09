(mi-lorenteggio.com) Monza, 7 settembre 2019 – Charles Leclerc, su Ferrari, ha ottenuto una strepitosa pole position a Monza con il tempo di 1:19.307. Quarta posizione per l’altra ‘rossa’ di Sebastian Vettel. Seconda e terza la Mercedes con Hamilton e Bottas. Quinto tempo per un grande Ricciardo su Renault. Le qualifiche però sono “sotto investigazione” per l’entrata tardiva in pista delle vetture, e il risultato potrebbe non essere definitivo.

