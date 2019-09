Incidente a Liscate, grave donna di 58 anni

(mi-Lorenteggio.com) Liscate, 7 settembre 2019 – Grave incidente stradale per una 58enne stamane intorno alle ore 9.30, che, mentre percorreva via Firenze, è uscita di strada finendo contro un ostacolo. Sul posto oltre ad un’automedica e un’ambulanza è atterrato l’elisoccorso. Dopo le prime prime cure la donna è stata portata in ospedale in codice rosso. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale per i rilievi del sinistro e dirigere il traffico temporaneamente bloccato per permettere le operazioni di soccorso.

V. A.