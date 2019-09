(mi-Lorenteggio.com) Lacchiarella, 7 settembre 2019 – Stamane, intorno, alle ore 7.30, nei pressi della Stazione di Villamaggiore, un uomo di 47anni, per cause in fase di accertamento, è rimasto travolto e ucciso da un treno. Inutili i soccorsi di un’ambulanza e di un’automedica.

Per permettere il recupero della salma e tutti i rilievi, la circolazione ferroviaria è rimasta bloccata, causando ritardi sulla linea.

V. A.