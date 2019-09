Cesano Boscone. Avviso di vendita area sita in via De Nicola (c/o Fermata ferroviaria)

Pubblicità Legale

Avviso di vendita area sita in via De Nicola

(c/o Fermata ferroviaria)

– Secondo esperimento di gara –

In esecuzione al piano delle alienazioni approvato con delibera di Consiglio Comunale n.9 del 29/01/2019 e della determinazione dirigenziale del 24/07/2019 con la quale sono state indicate le modalità di espletamento della gara si rende noto che il giorno 01/10/2019 a partire dalle ore 10.00, presso gli uffici del Comune di Cesano Boscone in Via Pogliani 3, avrà luogo un’asta pubblica ad unico incanto per la vendita di un’area di proprietà comunale ai sensi dell’art.73 lettera c) e dell’art.76 comma 2 del R.D. n.827 del 23/05/1924.

Tale area è ubicata nella zona periferica sud del Comune di Cesano Boscone, via De Nicola, in corrispondenza del parcheggio della fermata della linea S9 Albairate- Seregno – Servizio Ferroviario Regionale (SFR).

Il prezzo a base d’asta stabilito sulla base della perizia di stima dell’Agenzia delle Entrate è pari ad Euro 2.455.000,00.

L’aggiudicazione verrà fatta a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economica più vantaggiosa per l’Amministrazione, purché il prezzo sia migliore, o almeno pari, rispetto a quello a base d’asta.

Tutta la documentazione e le informazioni relative al presente avviso sono reperibili sul sito internet comunale all’indirizzo http://www.comune.cesano-boscone.mi.it nella sezione “bandi di gara e avvisi”.

E’ possibile reperire informazioni tecniche o chiarimenti circa le modalità di partecipazione all’asta, presso l’ufficio Demanio e Patrimonio del Comune di Cesano Boscone, via Pogliani 3 – tel. 0248694502 – patrimonio@comune.cesano-boscone.it, tutti i giorni feriali escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e nei giorni da martedì a giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/90 si informa che il Responsabile del Procedimento in oggetto è Rosaria Cafiso, direttore dell’Ufficio Bilancio e Patrimonio del Comune di Cesano Boscone.

L’Amministrazione Comunale