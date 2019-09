Dall’Autodromo di Monza a Lovere sul Lago d’Iseo: le Frecce Tricolori incantano il pubblico

(mi-Lorenteggio.com) Monza, 8 settembre 2019 – Mentre sulla pista dell’autodromo brianzolo i bolidi erano pronti per il Gran Premio d’Italia, prima della partenza del Gran Premio d’Italia di Formula 1, i cieli brianzoli e il rettilineo della pista del circuito sono stati dominati dal rombo dei motori delle Frecce Tricoli e dai colori della scia della pattuglia acrobatica nazionale.

Un doppio spettacolo che il pubblico di Monza ha apprezzato molto, soprattutto, dopo la vittoria del ferrarista Leclerc

Terminata la parata gli aerei si sono diretti a Lovere per la 17^ edizione del Memorial “Mario Stoppani” tradizionale manifestazione in memoria del pluridecorato aviatore loverese, asso dell’aviazione italiana della Prima Guerra Mondiale e primatista dei cieli organizzata da Comune di Lovere in collaborazione con l’ASD “Comandante Mario Stoppani” e l’Aero Club di Sondrio ed il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Bergamo e Provincia di Brescia.

Dopo l’enorme successo della passata edizione, anche quest’anno la manifestazione ha proposto un programma ricco di iniziative per soddisfare un pubblico di tutte le età: mostre, convegni e villaggio aeronautico, laboratori per bambini, concerti, festival degli aquiloni, aree di volo libero e tanti aerei animeranno le due giornate che sono culminate con il sorvolo della Pattuglia Acrobatica delle Frecce Tricolori alle ore 15.00.

L’Aeronautica Militare Italiana ha concesso per la terza volta consecutiva al Comune di Lovere a titolo gratuito l’apporto delle Frecce Tricolori che sono giunte nell’alto Sebino dall’autodromo di Monza ed hanno eseguito un sorvolo in formazione sul lungolago di Lovere per ricordare Mario Stoppani e salutare tutto il pubblico di appassionati che ogni anno si raccoglie sulle sponde del lago in occasione dell’evento.

Pattuglia Fly Team Roma (Tecnam P2002 Sierra), Luca Salvadori (CAP-21DS), Andrea Pesenato (CAP-231), Luca Bertossio (aliante acro) e Guido Racioppoli (SUKHOI-31M).

Vittorio Aggio